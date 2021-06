Pol Figueras: "Hemos demostrado que estábamos por encima de las expectativas"

Un proyecto nuevo, esto es lo que asoma en el Palmer Alma Mediterránea, que ya veremos si se sigue llamando igual, aunque todo apunta a que Palmer continuará como patrocinador principal del Bahía San Agustín en la LEB Oro. De nuevo habrá que casi empezar de cero para construir una plantilla.

Ya lo avisaba el presidente Guillem Boscana nada más concluir la temporada en Deportes Cope Baleares, iban a seguir muy pocos en el equipo, en aquel momento decía entre dos y tres. Por ahora tan solo uno, Pol Figueras, que es el único jugador que ha comunicado el club que haya renovado. En unos casos porque los jugadores se escapan del alcance de sus posibilidades tras una gran temporada, como por ejemplo Ronnie Harrell jr o quizá Jawara, otros porque eran cedidos, Kullamae y Jacobo, y en otro porque se considere que hay que buscar otros jóvenes. Habrá que ver si jugadores como McDonnell y Suscavcevic pueden entrar en el proyecto.

Claro que nunca se sabe en los casos de los cedidos. Dependerá de si van a tener hueco o no en las plantillas ACB de Burgos y Tenerife Kullame y Jacobo Díaz respectivamente. En el caso de que tuvieran que volver a salir a la LEB Oro por qué no pensar que podrían recalar de nuevo en Palma. Es cierto que tendrán equipos mejores llamando a la puerta, con aspiraciones más importantes, pero no hay tanta diferencia en la LEB Oro como se ha demostrado. Un equipo de expectativa baja ha estado en el playoff de ascenso y dando guerra a Breogán.No hay tanta diferencia entre los equipos y en la isla disfrutan de unas condiciones envidiables.

Tras la finalización del campeonato Pepe Laso, coordinador de metodología e inspirador del proyecto, ha estado trabajando con jugadores jóvenes y buscando nuevas piezas para un equipo que casi empezará de cero por lo que parece, o tan solo con Figueras. El otro joven que tenía oferta de renovación era Sergi Huguet pero el mallorquín decidió aceptar la oferta de Obradoiro.

Pol Figueras pasa balance positivo y muestra su alegría por continuar en Mallorca: "es muy bueno el balance, las expectativas eran otras pero hemos demostrado que estábamos por encima de esas expectativas. Muy contentos por todo, desde salvarnos en Febrero-Marzo, estar en el grupo de alto para jugar el playoff y conseguirlo, después jugar una buena serie contra el Breogán".

Sobre su experiencia en el equipo se muestra encantado porque "hemos tenido un gran grupo, súper buena gente, hemos tenido un buen rollo increíble y no ha habido ningún mal comportamiento de nadie contra ningún compañero. Ha sido un año muy especial y será difícil repetir algo así. Nunca estaremos este grupo junto de nuevo al completo. Mucha alegría por haber hecho una gran temporada y porque nos llevamos una amistad de por vida".