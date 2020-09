Un plante que amenaza el inicio liguero del Palma Futsal

El inicio de la máxima categoría del Fútbol Sala, previsto para este fin de semana, podría verse sacudido por un problema muy serio. Dicho problema no es otro que el anuncio ayer, por parte de la Asociación de Jugadores y Jugadoras de Fútbol Sala de su clara intención de no jugar si no se les realizan test periódicos de COVID19. Así lo declararon ayer las dos asociaciones en un comunicado conjunto hecho público tanto en las redes sociales como en su página web.

En dicho comunicado no hay lugar alguno a la duda. "Muy a nuestro pesar, ni el Protocolo del CSD ni el Reforzado de la RFEF, obligan a realizar test COVID19 con regularidad, quedando su realización a la espera de un acuerdo entre Jugadores, Jugadoras y Clubes donde éstos se comprometan a realizar los test durante la temporada en sus diferentes competiciones", señala de entrada el comunicado en unas líneas que dejan clara la 'bomba' posterior de las dos asociaciones.

Y dicha 'bomba' no es otra que el anuncio, alto y claro de su intención de no comenzar la temporada. "Como Asociaciones de Jugadores y Jugadoras de Fútbol Sala consideramos que los protocolos publicados no garantizan, como llevamos expresando tiempo atrás, las garantías mínimas para proteger la salud de los jugadores y jugadoras. Es por ello por lo que queremos manifestar públicamente que la gran mayoría de los jugadores y las jugadoras de fútbol sala tienen la firme voluntad de no iniciar la competición si todos los Clubes de la misma categoría junto con la Real Federación Española de Fútbol y las Asociaciones de Jugadores y Jugadoras no acuerdan la realización periódica de test rápidos y colaboran para que sean una realidad." apunta el comunicado

Por otra parte, el Palma Futsal presentó ayer oficialmente su fundación, un proyecto que nace con el claro objetivo de ayudar a colectivos, deportes y equipos que no puedan tener las posibilidades de llevar adelante proyectos. "“Este proyecto nació de una ilusión y de una necesidad de centrar todas las actividades de tipo social, solidarias y corporativas que desarrollaba el club Associació Esportiva Palma Futsal y que iban más allá de lo puramente deportivo y competitivo", explicó ayer Miquel Jaume, presidente del Palma y de la propia Fundación Palma Futsal.