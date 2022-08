Pep Sansó: "Debemos trabajar por y para los clubes"

No han sido meses tranquilos para Pep Sansó. El que fuera entrenador de equipos como San Francisco o Atlético Baleares y estuviera también trabajando en su momento en el Real Mallorca, vio como su mundo cambiaba de la noche a la mañana cuando, el pasado 2 de julio, Miquel Bestard anunciaba en la asamblea de la FFIB su decisión de dimitir de manera inmediata de todos sus cargos poniendo así punto y final a casi dos decadas al frente de la federación balear y abriendo así un capítulo nuevo en la historia de dicho estamento

A día de hoy, la realidad para Pep Sansó es que afronta algo menos de dos años, los restantes hasta 2024, con un objetivo claro que es el de continuar el buen trabjao hecho por Bestard. "Yo he sido toda mi vida entrenador y siempre he tenido aquello del competir. Esta vez, por primera vez en mi vida, no tengo opción de competir porque la batalla con el anterior está perdida, nadie va a ser como Miquel", ha reconocido alabando así la labor de un Bestard del que ha dicho que "ha establecido una manera de ser presidente que los anteriores a él creo que no tenían".

En ese sentido, Pep Sansó ha reiterado que su firme intención es trabajar "por y para los clubes de las cuatro islas" recordando también que cada isla que conforma las Baleares tiene sus matices y que deben trabajar en la realidad de "todos, no solo de Mallorca". El ya presidente de la Federación Balear de Fútbol ha asegurado en un encuentro con los medios de comunicación que la posibilidad de poder "devolver" al fútbol todo lo que le ha dado durante su carrera como entrenador es algo que le motiva en esta nueva etapa.