Pendientes de Lumor

El Real Mallorca está a algo más de dos horas de jugar un partido que, como viene siendo habitual desde hace varias jornadas es fundamental para sus aspiraciones de cara a mantener la categoría. El rival en este caso es un Levante que llegará a Palma con los deberes hechos y sin demasiado que jugarse ya en estas últimas jornadas de competición liguera. Todo lo contrario le sucede al conjunto que entrena Vicente Moreno que entra de lleno en dos frenéticas semanas en las que se va a decidir su futuro en la máxima categoría.

En ese partido está por ver si podrá estar o no un jugador que, ahora mismo, es uno de esos futbolistas que quitan el sueño a Vicente Moreno al no contar el valenciano con un recambio natural para él en la plantilla. El jugador no es otro que Lumor. El lateral izquierdo ghanés es, hoy por hoy, el único futbolista que ocupa posición en el equipo de manera natural ya que este año esa demarcación parece estar maldita para un Mallorca que ha visto como tanto Koutris como Baba Rahman, dos jugadores llegados a esa demarcación han caído lesionados de gravedad.

En el caso de Lumor, el lateral bermellón ha dejado claro que está absolutamente comprometido con el reto de salvar la categoría llegando incluso a prolongar su estancia en el club a pesar de haberse tenido que retirar tocado del partido ante el Celta de Vigo, un encuentro en el que Lumor ya jugó tocado y en el que aguantó hasta que su pierna izquierda dijo basta. Ahora está por ver si podrá o no llegar al partido ante el Levante. En caso de no poder hacerlo, Moreno deberá improvisasr de nuevo en el lateral bien con Fran Gámez o bien con Joan Sastre.