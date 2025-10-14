Paula Barceló: "Poder ganar los dos barcos españoles fue un subidón increíble"

Lo ha vuelto a hacer, Paula Barceló ha conseguido un nuevo título mundial en vela, en la clase 49er FX. Tras el conseguido en 2020 junto a Támara Echegoyen, la mallorquina repite estrenando tándem con la grancanaria María Cantero.

El equipo español de este clase se ha bañado en Oro en aguas de Cerdeña ya que en categoría masculina Diego Botín y Florian Trittel también han vuelto a demostrar que son los mejores del mundo como ya hicieron en los Juegos Olímpicos de París, Oro olímpico.

Paula Barceló, premi Popular de COPE tras su primer Mundial en 2020, ha hecho el más difícil todavía en este 2025 porque en la primera parte del año se centraba en la carrera de Medicina, y realmente ha sido a partir de Junio cuando ha preparado junto a su nueva compañera, María Cantero, este Mundial de Cagliari. Han contado con la gran ayuda del técnico y laureado regatista Xabier Fernández, oro y plata olímpicas y triple campeón del mundo en esta clase.

Paula Barceló concedía la primera entrevista en DEPORTES COPE BALEARES tras el gran éxito en Cerdeña, satisfecha por el trabajo hecho y este nuevo logro que la confirman como una de las regatistas destacadas en este ciclo olímpico hacia Los Ángeles 2028.

"Sienta muy bien, ha sido diferente y muy especial también. Estamos muy contentas, desde Junio que nos pusimos a trabajar muy en serio. Quizá ha llegado antes de lo que pensábamos, pero lo cogemos con muchas ganas y motivación para seguir trabajando. Realmente con María empezamos en Enero pero estaba terminando la carrera hasta Junio y pudimos navegar poco. A partir de Junio nos pusimos a tope. Hemos tenido la suerte de contar con Xabier Fernández que es doble medallista olímpico en 49er también. El camino ha sido más guiado y hemos acortado el proceso de aprendizaje y mejora".

La regatista reconoce que "no pensaba en ganarlo pero desde el principio las sensaciones eran muy buenas. Sabíamos que habíamos hecho un gran trabajo en Santander. No teníamos algunas condiciones por mano, como viento fuerte, que por suerte no nos ha tocado aquí. Quizá ha llegado antes de lo que pensaba y no ha sido una sorpresa tan grande". En cuanto al campeonato "hemos estado desde el primer momento entre el primero y el tercero, hemos sido sólidas y ha hecho que nos llevemos el campeonato".

En este ciclo olímpico "el propósito es conseguir una medalla en Los Ángeles que es lo que tenemos en la cabeza. Ahora seguir trabajando en casa en Santander que es donde tenemos la base, luego empezar el circuito de regatas que arranca en Palma. Seguimos muy "focus" en seguir mejorando como equipo y seguir avanzando".

Admite la mallorquina que está deseando ver a los suyos: "tengo ganas de ir a casa a celebrar con mi familia y amigos y la gente del Club del Arenal que siempre están apoyándome". Para Barceló, este doble oro también en masculino indica que "después de los Juegos han tenido un periodo largo de descanso y hasta poco antes del mundial no se subieron al barco, son un equipo que está súper consolidado. Poder ganar los dos barcos españoles fue un subidón increíble".