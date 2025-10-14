Murcia acogerá el Jubileo de las Cofradías con una Magna Procesión el 15 de noviembre

Murcia se prepara para vivir uno de los acontecimientos religiosos más esperados del año: el Jubileo de las Cofradías, que la Diócesis de Cartagena celebrará del 10 al 15 de noviembre. Será una semana intensa con actos litúrgicos, exposiciones y conciertos que culminará el sábado 15 con una misa solemne en la Catedral y una Magna Procesión por las calles del centro histórico de la capital.

Durante la rueda de prensa celebrada en el Palacio Episcopal, el obispo de Cartagena, monseñor José Manuel Lorca Planes, ha presentado los detalles de esta gran cita, acompañado por representantes de las cofradías y hermandades de toda la Región.

Una semana de fe y cultura cofrade

Del 10 al 14 de noviembre, las distintas localidades de la diócesis acogerán cultos, conferencias, conciertos y exposiciones que pondrán de relieve la riqueza patrimonial y espiritual de las cofradías murcianas. Entre las actividades más destacadas se incluyen una vigilia de jóvenes cofrades, conciertos solidarios, muestras de bordados y esculturas procesionales y la creación en directo de elementos de tronos y palmas procesionales.

Diócesis de Cartagena Murcia acogerá el Jubileo de las Cofradías

Además, la organización ha anunciado la próxima publicación de una guía y una aplicación móvil con toda la información práctica: itinerarios, ubicación de los templos participantes, recomendaciones de movilidad y accesibilidad, así como la señalización GPS del recorrido de la Magna Procesión.

El gran día: misa y procesión por el corazón de Murcia

El sábado 15 de noviembre, los traslados de las imágenes comenzarán a primera hora de la mañana desde distintos templos de la ciudad —entre ellos San Antolín, San Miguel, San Pedro, San Juan Bautista, el Carmen y Santa Catalina— para llegar a la Catedral a las 13:00 horas, donde se celebrará la Eucaristía del Jubileo.

Tras la misa, los fieles podrán acceder al interior de la Catedral para contemplar los pasos participantes, con entrada por la Plaza de la Cruz.

Por la tarde, a las 17:00 horas, dará comienzo la Magna Procesión, que recorrerá un itinerario histórico: desde Cardenal Belluga pasando por Glorieta, Plaza de las Flores, Santo Domingo, Trapería y Julián Romea, entre otras calles emblemáticas.

Participarán cofradías de toda la Región, con acompañamientos musicales y una cuidada organización que promete convertir la jornada en una auténtica manifestación de fe, arte y unidad cofrade.

El cartel del Jubileo: esperanza joven con sello murciano

El cartel oficial, presentado también en la rueda de prensa, es una obra conjunta de los jóvenes artistas Pablo Espinosa (Mula) y Antonio José Villa (Cieza). Combina escultura y pintura en una alegoría de la Esperanza, símbolo central de este Jubileo, sobre un fondo que representa la Catedral de Murcia iluminada en tonos dorados y verdes.

Según los autores, la imagen refleja la fuerza de la fe y el legado artístico de la Semana Santa murciana, con un lenguaje actual que une tradición y juventud.

Murcia, punto de encuentro cofrade

El Jubileo de las Cofradías reunirá en Murcia a hermandades y agrupaciones de toda la Región de Murcia, que vivirán juntos esta cita extraordinaria convocada por la Diócesis de Cartagena.

Con una programación que une devoción, arte y compromiso social, el Jubileo pretende “renovar la fe de nuestras cofradías y mostrar el testimonio vivo de quienes mantienen año tras año la tradición pasional”, en palabras del obispo Lorca Planes.

Toda la información y novedades pueden seguirse en las redes oficiales del evento:

📱 Instagram y TikTok: @jubileocofradiasmur

🐦 X: @jubileocofmur

📘 Facebook: Jubileo de las Cofradías 2025 – Murcia