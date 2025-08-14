El Palmer apuesta por Tsimbila como pívot tras quedarse sin Traoré

El Palmer Basket Mallorca ya tiene el cinco que andaba buscando. Se trata del camerunés Abdou Tsimbila, un 2:06m que como gran parte de la plantilla, debutará en la Primera FEB.

En su caso procede de la NCAA, la liga universitaria estadounidense. El interior de 25 años ha estado durante cinco cursos en la liga universitaria, los cuatro últimos en los Fordham Rams del Bronx de Nueva York. Se trata de un intimidador, un especialista defensivo en la faceta reboteadora y taponeadora. Sus medias en el conjunto neoyorquino son 5'7 puntos, 5'6 rebotes en 33 partidos en el último curso. Importantes sus 1'5 tapones de media. En la 23/24 tuvo mejores promedios con 7'5 puntos y 6'3 rebotes. Tsimbila ya ha defendido la camiseta de su país, Camerún.

Sus máximos en un partido fueron los 18 puntos en un partido de la NCAA en 2023 ante "NJIT Highlanders", ese mismo día capturaba 14 rebotes y su máximo en valoración, con 37 puntos. Su mejor registro reboteador fueron las 15 capturas en 2022 ante los Harvard Crimson.

En el aspecto ofensivo, lo más normal es verle hundir la pelota en el aro. En definitiva un cinco puro que andaba buscando el Palmer tras quedarse sin su opción favorita, que era su ex jugador, el maliense Youssouf Traoré.

El jugador de Casademont Zaragoza era objetivo de Marco Justo (técnico azul turquesa y reciente campeón de Europa sub 18), dado su gran rendimiento la pasada temporada, determinante para el ascenso. Pero el equipo maño cuenta con el jugador y está atento a su progresión. En principio estará en el equipo b que juega la nueva competición sub 22 de la ACB, una competición creada para intentar frenar la fuga de jugadores a la liga universitaria por el pago de los derechos NIL que está suponiendo cantidades millonarias para los jóvenes.

Uno de los principales inconvenientes para los dos clubes mallorquines en la antigua LEB Oro, ahora Primera FEB, tanto Palmer como Fibwi, será la inexperiencia de sus plantillas en la categoría. Muchos jugadores proceden de la categoría inferior y otros han llegado de fuera de España. Pero se confía en el Palmer en la calidad de la plantilla y en la dirección de Marco Justo.

Por su parte, el Fibwi Palma presenta este jueves la campaña de abonados para esta temporada.