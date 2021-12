El Palmer Alma Mediterránea intenta recuperar a Fjellerup y Lundqvist para Palencia

El Palmer Alma Mediterránea vuelve a la competición este domingo a las 12h rindiendo visita a uno de los clásicos de la LEB Oro como es Palencia. El equipo dirigido por Pedro Rivero es tercero empatado en siete victorias y dos derrotas con Covirán Granada. El equipo mallorquín está en un momento delicado con una sola victoria y el peor arranque de su historia, con 1-8.

Sobre cómo lo afrontan el técnico Álex Pérez comenta que "el ánimo es bueno. Todo el mundo está trabajando sin parar en poder solucionar los problemas que tenemos. Iremos a Palencia a competir el partido al máximo nivel”. Los técnicos se han mostrado optimistas sobre el estado de los tocados Máximo Fjellerup, recuperándose de la conmoción sufrida ante Iraurgi y tras la que no ha reaparecido aún. En cuanto a Olle Ludqvist, es el eterno ausente, un jugador al que se ha firmado de nuevo tras no haber podido jugar casi en toda la temporada pasada. Álex Pérez comenta que “las sensaciones de los lesionados son muy buenas. Tenemos que evaluarles ya que están trabajando con los servicios médicos y con el fisioterapeuta para que puedan estar en el partido. Vamos a saber este viernes si están en buenas condiciones".

Con el parón por la ventana FIBA en el que el único que ha competido es Kostas Kostadinov aunque jugó muy poco con Bulgaria,apenas cuatro minutos ante Bosnia mientras que ante Lituania no jugó, el equipo ha seguido preparándose."Lo que hemos intentado es que los jugadores no pierdan el ritmo y hemos seguido trabajando en eso, en que no se perdiese el ritmo de trabajo metiendo incluso una marcha más y tratando de que los resultados no influyan en el trabajo y mejora de los jugadores” comentaba Tomàs.

Sobre qué está fallando para que no lleguen las victorias, Álex Pérez hace un análisis completo de lo que le dicen los números: "estamos teniendo unos dientes de sierra muy altos. Podemos echar la culpa a las lesiones, suerte o muchas cosas. Si lo miramos con datos: estamos mejor que el año pasado. Sólo fallamos que tenemos 5% menos de porcentaje en tiros de 2, un 5% de porcentaje peor en tiros de 3, tirando cinco triples menos, ahí hay una gran diferencia. Perdemos los mismos balones, recuperamos más balones, más rebotes, en un global gana, falla en lo más importante en baloncesto que es meterla. Un 10% peor en tiros libres y esos cinco tiros de menos en el triple, que puede ser por calidad, por quince mil cosas, nos está penalizando mucho y son los 7-8 puntos que nos faltan para ganar cada partido. Tenemos identificado el problema clarísimamente y por eso intentamos solucionarlo de la única forma que podemos ahora, defender más y minimizar uno o dos balones perdidos, subir el ritmo de ataque para conseguir algunos tiros más. Y son las soluciones que nosotros dentro de las rayas blancas podemos darle y los jugadores ponen todo de su parte, no tenemos que reprochar nada a los jugadores. Estamos con la preocupación constante como cada entrenador que va último en la clasificación".

Pau Tomàs se refería al Palencia: nos enfrentamos a un equipo que es el segundo clasificado de la categoría. Va a ser un partido durísimo, como todos los de la competición. Tenemos muchas ganas de que llegue el domingo para poder jugar en Palencia. son un equipo muy compensado que cuenta con jugadores experimentados y con jugadores versátiles que tienen muy buena mano en el tiro exterior. Palencia ha hecho una plantilla para poder subir a ACB y es uno de los equipos potentes de la categoría”.

Antes de acabar el año el Palma tiene que jugar ante EasyCharger Palencia, recibir a Tau Castelló, visitar al Bàsquet Girona de Marc Gasol el 17 de Diciembre, recibir a Almansa del mallorquín Rubén Perelló y visitar al Unicaja Banco Oviedo para acabar el año el 29 de Diciembre.