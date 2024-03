Son varios los asuntos de calado en la plantilla actual, casos abiertos en cuanto a su futuro como el entrenador Javier Aguirre o algunos futbolistas importantes de la plantilla. Nastasic, Jaume Costa, Dani Rodríguez o Antonio Sánchez finalizan contrato, amén de los jugadores cedidos con opción de compra como Radonjic o Nacho Vidal.

El club parece abordar sin pausa pero también sin prisa todos estos asuntos y la clasificación para la final de la Copa del Rey no parecer haber alterado ese ritmo. El director deportivo, Pablo Ortells, prudente y tranquilo como es habitual en él, sí reconoce contactos con los agentes de Antonio Sánchez, el jugador que por edad aún podría tener un retorno y cuya renovación quizá sea algo más urgente. Pero Ortells no se muestra inquieto, reconoce interés en al continuidad del mallorquín: "estamos hablando con el chico y su entorno sobre la posible extensión de su contrato. Nos gustaría que siguiera con nosotros y creo que él también está interesado. Cuando todas las partes quieren es más sencillo, aun así no siempre se puede llegar a un acuerdo pero la predisposición es buena".

Añade que "es muy positivo lo que ha conseguido, partiendo con pocas opciones de jugar es un chico que se ha dedicado a trabajar y ser mejor cada día, a mejorar las cosas, se ha hecho un hueco y lo está haciendo muy bien". Sobre los casos de Nastasic, Jaume Costa o Dani Rodríguez, Ortells indica que "se está hablando con ellos y buscando la mejor opción para el Mallorca. A nivel individual están dando una buena versión pero a nivel colectivo aún tenemos que seguir mejorando en liga".