Óscar Olivenza no seguirá al frente del Flanigan Calvià

Óscar Olivenza ha decidido no continuar al frente del Flanigan Calvià la próxima temporada a pesar del interés del club calvianer en seguir contando con sus servicios. El técnico nacido en Villanueva de la Serena ha tomado esta decisión a razón de motivos familiares y laborales que le impiden continuar desarrollando esa función con máxima dedicación. El entrenador ha dirigido un total de 71 partidos del club en Liga EBA repartidas en tres temporadas con la suma de 36 victorias y una fase de ascenso a Leb Plata en su mochila.

"La decisión es estrictamente profesional y con una parte personal.Considero que es lo mejor tanto para el club como para mi. Me voy muy agradecido al club. Calvià es como otro hogar conquistado porque soy de tener apego a los sitios donde he estado", asegura el entrenador de Villanueva de la Serena en el comunicado en el que el club anuncia su marcha.

Olivenza puso en conocimiento de la directiva del Flanigan su deseo de no continuar cuando ésta le contactó para ofrecerle la posibilidad de extender su contrato, una opción rechazada por el técnico que expuso los motivos a los responsables del equipo de Calvià que han decidido esperar a hacer oficial la salida de Olivenza tras comunicarse el final de la temporada debido a la Pandemia de COVID 19. En total han sido 71 encuentros dirigiendo al Flanigan Calvià con un balance de 36 victorias y 35 derrotas que han permitido ir cumpliendo los objetivos temporada tras temporada.

“La primera temporada fue una situación de emergencia que se tenía que salvar como fuera y se salvó. Sufriendo pero demostrando mucho carácter porque es una situación compleja y ninguno de nosotros nos habíamos visto nunca en un playoff de descenso, que es mucho más duro que uno de ascenso, y considero que se salvó bien”, señala Olivenza que, sobre este año, se muestra más que satisfecho. “Ha sido una buena temporada. Un equipo con solo cuatro jugadores del año anterior y con chicos jóvenes y sin experiencia no se ha roto a pesar de que al principio no salían los resultados y ha competido. Si esto lo unimos a una segunda vuelta en la que ha habido una explosión individual de los jugadores, los roles ya estaban más definidos y el equipo ya funcionaba, me voy contento”, afirma.