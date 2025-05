Ortells sobre Greif: "No queremos obligar a nadie a estar con nosotros, queremos gente convencida"

Mallorca - Publicado el 29 may 2025, 18:02 - Actualizado 29 may 2025, 18:29

El director deportivo del RCD Mallorca, Pablo Ortells, ha repasado en Deportes Cope Baleares todos los nombres que hay sobre la mesa en este verano futbolístico recién iniciado. Ortells ha sido prudente como es habitual en él aunque también claro sobre la postura de Dominik Greif de no querer renovar.

El meta eslovaco ha dicho en un diario de su país que no puede aceptar la propuesta del club y Ortells ha respondido que "no queremos obligar a nadie a estar con nosotros, queremos gente que quiera estar, que esté convencida y con ello rendirá mejor en el campo. Tratamos de hacer buenas propuestas a nuestros jugadores y la gente suele estar contenta. Desconozco lo que ha dicho exactamente pero al final si se puede limar esa distancia pues estará, sino es así pues no estará, no se puede obligar a nadie. Cada uno tiene sus pretensiones y su punto de vista, lo respetamos. Llevamos tiempo hablando, se van acercando posturas o no, todavía tiene contrato. Veremos si durante el verano podemos limar esa diferencia, no tiro la toalla, estamos contentos con él y queremos que siga".

Sobre si le parecía algo desapegado al club después de la paciencia que tuvo el Mallorca con Greif que le impidieron jugar en dos temporadas, debido a sus problemas físicos, Ortells se ha limitado a comentar que "tratamos de portarnos bien en todas las situaciones, más si un jugador no puede jugar por lesiones. Nunca ha habido una falta de respeto por su parte hacia el club, siempre ha entrenado bien y ha competido. Después cada uno puede tener unas pretensiones y nosotros lo respetamos. Tratamos de hacer nuestro trabajo, queremos que renueves, pero si él no ve las condiciones no se puede renovar".

Ortells ha visto una buena competencia con Leo Román y no lo ha visto como algo negativo: "esa competencia sana repercute en el equipo".

Precisamente Leo Román es el otro nombre destacado estos días. Ha habido rumores de interés del Atlético y se habla de muchos pretendientes. Ortells ha dejado claro que nadie del Atlético ni de ningún otro club se ha puesto en contacto con el Mallorca. "No ha habido ninguna llamada. Se hablan muchas cosas, de lo que se habla quizá no sea todo cierto. Si hay algo por cualquier jugador lo tienen que traer al club. El Mallorca no ha recibido ninguna llamada de ningún club". Sobre si hay más opciones de que no siga ninguno de los dos o que sigan los dos, dice que "a día de hoy lo normal es que sigan ambos porque tienen contrato".

Maffeo y Larin.-

Otros dos nombres propios son Maffeo y Larin tras el conflicto con la afición que se vivió en Son Moix. Ambos parecen con ganas de salir, aunque Ortells no lo tiene tan claro: "son dos jugadores del Mallorca con contratos a medio y largo plazo y estamos contentos con ellos. Lo que se vivió con la afición es algo que no gusta a nadie. A veces es la gente la que tiene que meter al equipo y a veces al revés, es el equipo que debe enchufar a la afición, juntos somos mejores. Si vamos todos a una podemos seguir teniendo éxitos. Esto del fútbol cambia en seguida, pueden cambiar las situaciones se han visto un montón de casos en el fútbol. Quizá sale uno, los dos o ninguno. Son jugadores del Mallorca y tienen un valor".

Mateu Jaume puede seguir.-

El director deportivo bermellón ve probable la continuidad del lateral. Ha dicho que están contentos con su rendimiento y que podría ejecutarse la opción de renovación del jugador. "La idea nuestra es que cuando vino hicimos un planteamiento por la etapa de la que venía, con lesiones y sin continuidad. Hicimos una temporada a ver qué tal se encontraba y si lo podíamos recuperar y estamos contentos. Cuando ha jugado ha cumplido, es un chaval excelente, es de aquí y ama el club. Hemos hablado con él, va por buen camino te diría".

Cuéllar también.-

"Tiene un rol diferente en el equipo, nos aporta desde su madurez y sabiendo que no tendrá mucho protagonismo, cómo se esfuerza, cómo viene a entrenar, cómo disfruta de su trabajo, es un buen ejemplo para los jóvenes y estamos contentos con él. Lo iremos viendo estas semanas a ver si sigue con nosotros".

Copete.-

"Pasamos una oferta de renovación y no está aceptada. Pues igual que los otros casos, tienes contrato, contamos contigo, si alguien te quiere lo hablaremos".

Planificación.-

"Trataremos de incrementar el nivel de la plantilla, reforzarnos en alguna posición que pensamos que podemos hacerlo, sabiendo que el grueso de la plantilla seguimos confiando en ellos. Son jugadores importantes de primera división y tenemos esa confianza. Puede que vengan extremos, ahí intentaremos regenerar.

Valery y Chiquinho.-

"Quizá el rendimiento no ha sido el esperado, siempre hay jugadores que no acaban de aportar u otros que les quitan protagonismo. Pero agradecidos al paso que han tenido por el Mallorca y les deseamos lo mejor".