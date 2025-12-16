Nunes en COPE tras superar Valjent su registro de partidos con el RCD Mallorca: "Ojalá juegue muchos más"

Han tenido que pasar nada menos que 11 años para que un jugador extranjero batiera el registro del gran capitán, José Carlos de Araújo Nunes. Ha sido otro defensa central, Martin Valjent, quien ha superado ese registro de partidos con la camiseta del RCD Mallorca con su partido 259 jugado ante el Elche.

Nunes se retiraba en 2014 tras el descenso a Segunda y haber vivido una temporada difícil en Segunda División para el equipo, al no conseguir volver a Primera y con el club en una situación muy inestable.

Había llegado en 2006 al Mallorca en un mercado invernal, cubrió un ciclo importante de la historia del club con buenas temporadas en Primera División. Nunes tuvo mucho calado en el mallorquinismo por su funcionamiento como un reloj en el eje de la defensa, su liderazgo en el campo y también su carisma ante la afición, uno de los grandes capitanes. De gran fortaleza física, era conocido como Popeye Nunes.

El portugués, ajeno en este momento al fútbol, sigue en lo que puede al Mallorca y en DEPORTES COPE BALEARES valoraba el registro que ha superado Valjent: "han pasado año. Nunca pensé en si lo iba a conservar, vosotros me recordabais que se me acercaban, pero ni sabía cuántos partidos había jugado con el Mallorca. Un día tenía que pasar".

Nunes e Ibagaza, superados por Valjent.-

Nunes bromeaba con que "no me dieron ningún plus por ese récord. Cuando me decían esto me dejaba satisfecho y era algo que me enorgullecía. Pero tampoco pensando en que no me lo quitara. Otro jugador me ha pasado y ojalá juegue muchos más. A Martín no le conozco personalmente, sí le he visto jugar".

Se da la circunstancia de que Ibagaza era el segundo extranjero con más partidos.

El ex capitán tenía ocasión de saludar en el programa tanto a su ex compañero Ariel Ibagaza como a Engonga, Basigalup y Álvaro Delgado.

El Caño Ibagaza tampoco recordaba cuántos partidos había jugado, 248, pese a ser uno de los extranjeros con más partidos en el Mallorca. Nunes bromeaba al respecto: "nosotros hemos superado en partidos a Caño pero en calidad no".

Ibagaza también bromeaba que "es más fácil sumar de central". El Caño tenía palabras de elogio hacia Nunes: "gran persona y profesional como dice Eduardo. Cuando llegó se adueñó de esa posición, un capitán, tenía mucho carácter. Daba muchas broncas y tenía los brazos muy fuertes, por eso era Popeye. Yo tampoco contestaba mucho, poquito". Basigalup corrobora que el Caño "también tuvo genio siempre. Para llgar y mantenerte en el fútbol necesitas carácter necesariamente".