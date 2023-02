El nuevo reto de Morlanes

La cara de alegría de Manu Morlanes estaba más que justificada tras estampar su firma en el contrato que le vinculaba hasta final de temporada con el Real Mallorca. Para el centrocampista nacido en Zaragoza su llegada a la isla y al club bermellón supone un soplo de aire fresco tras una primera parte de la temporada en la que su presencia ha sido casi testimonial en el Villarreal, club en el que ha pasado gran parte de su carrera deportiva. "Estoy muy contento, muy feliz de llegar a un proyecto tan ilusionante como este. Vengo para ayudar al club a crecer, a aportar mi granito de arena para cumplir los objetivos y, personalmente, a seguir creciendo como futbolista y poder dar lo mejor de mí", explicaba el jugador aragonés tras incorporarse al Mallorca.

Morlanes, que llega cedido con opción de compra obligatoria para el conjunto mallorquinista en el caso de mantener la categoría, afronta su cesión como la oportunidad para recuperar sensaciones y dejar claro que su llegada a la entidad mallorquina no es solo un paso más si no una oportunidad clara de volver a ser el jugador que marcó diferencias en su etapa en el Almería en Segunda División. "He venido aquí como visitante y he podido ver cómo vive aquí el fútbol la gente. Es una afición muy intensa y que anima mucho al equipo. Estoy contando los días para vestir la camiseta como local", comentaba Morlanes sobre sus ansías de poder jugar ya en Son Moix.

Morlanes, al que todo hace indicar que se le ha fichado, contando con la salvación del Mallorca, como posible sustituto de Iñigo Ruiz de Galarreta en el caso más que probable de que el vasco fiche por el Athletic club de Bilbao a final de temporada. Además, el nuevo jugador mallorquinista no estará solo ya que cuenta con un anfitrión de lujo como es Jaume Costa, jugador clave en la historia reciente del Villarreal y que en la actualidad tiene también un papel clave dentro del Mallorca.