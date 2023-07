Nueve equipos baleares inscritos en ligas FEB

Baleares sigue sin tener presencia ACB pero sí contará esta temporada con una nutrida representación en las diferentes competiciones FEB (Federación Española de Baloncesto), que animarán el panorama de la canasta en el archipiélago.

Las novedades más importantes están en las segundas categorías del baloncesto español, la LEB Oro, que recupera presencia balear con el ascenso del Hestia Menorca, cuya inscripción ha sido confirmada oficialmente en las últimas horas, tras cumplir los diferentes requisitos. Al frente del equipo sigue el técnico Javi Zamora, un equipo que tiene un gran respaldo social de la afición menorquina.

También ha completado y confirmado la inscripción el resto de equipos empezando por el Azul Marino Viajes, que debutará en la segunda categoría nacional del baloncesto femenino, la Liga Challenge. El Azul Marino ha intercambiado su plaza con el Clarinos de Tenerife tras haberse quedado muy cerca del ascenso en la fase disputada en casa, en el pabellón de Inca.

Menorca recupera la presencia balear en la LEB Oro tras el descenso hace dos temporadas del Fibwi Palma (Imprenta Bahía San Agustín) a LEB Plata. La pasada temporada el equipo de Pau Tomàs estuvo en la fase de ascenso pero cayó en cuartos ante Clavijo. Este año este clásico del baloncesto mallorquín está diseñando un proyecto ambicioso y con un giro en su planificación. Además de la experiencia que está fichando, también apuesta por el talento joven mediante un convenio con el Centro de Tecnificación y contará con dos jóvenes como Álex Blanco y Álex Huguet en sus filas.









En la misma LEB Plata repite el Class San Antoni, otro proyecto muy ambicioso que esta temporada ha fichado a David Barrio como técnico, ex Ponferrada, cambiando de ciclo tras la etapa de Carles Flores. Lo que no cambia es la dirección deportiva que corre a cargo de Jordi Grimau, hermano del nuevo técnico del Barcelona, y que por ahora sigue también en la pista. Se une a Palma y Sant Antoni el Palmer Basket, ambicioso proyecto llegado de la EBA tras ascender en Llucmajor y que acaba de fichar al ex Palma, Asier Zengotitabengoa, como antes fichó a Joan Feliu. Repite Óscar Olivenza como técnico y habrá que ver cuál es su sede finalmente. Tanto Palmer como Azul Marino han pedido jugar en Son Moix.

El panorama se completa con la vuelta de Andratx a la Liga Femenina 2, de nuevo al frente del equipo con José Luis Alberola, director técnico del Centro de Tecnificación desde hace muchos años.

Finalmente, en la liga EBA se han inscrito Ciutat d'Inca, Es Castell y también Andratx.

