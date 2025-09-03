Antony, en El Partidazo de COPE: "Le dije al Bayern que respetaría mi palabra con el Betis"

Antony fue presentado este martes como nuevo jugador de Betis después de que el equipo andaluz lograra cerrar el traspaso desde el Manchester United en el último día del mercado de fichajes. El brasileño pasó por los micrófonos de El Partidazo de COPE para contarle a Juanma Castaño cómo ha vivido esa presentación en Triana: “Lo de hoy va a marcar mi vida, ha sido muy emocionante y nunca había vivido eso”. Antony reconoció que ha sido muy dura la espera hasta lograr el fichaje: “Mi familia está muy feliz, es muy duro estar lejos de ella y ha sido muy duro estar solo en el hotel más de 40 días. Mi mujer estaba en Sevilla esperando, yo le dije que mi primera opción era el Betis”.

El futbolista fue recibido este lunes en el aeropuerto por cientos de béticos: “Estaba muy emocionado viendo el cariño de los béticos; no podía bajar del coche y saqué el cuerpo. Fue una fiesta muy linda”. Sobre su relación con la directiva del Betis, reconoció que “he estado en contacto con todos. Para mi es muy importante ser jugador del Betis. Aquí me gusta todo. Es muy similar a Brasil: las personas, el tiempo, la comida... Me gusta mucho la paella”.

Antony habló de las aspiraciones que tiene el equipo para esta temporada: ”Tenemos que soñar con las competiciones en las que estamos, paso a paso. El año pasado acabamos muy orgullosos de lo que hizo el equipo. También comentó su rechazo al Bayern de Munich, que le ofrecía el doble del suelo de lo que le pagará el Betis: “Hablé con el Bayern, no sé si eran 7 millones, pero dije que tenía la palabra del Betis y que estaba 95% cerrado y que respetaría mi palabra. Me siento tranquilo de tomar esta decisión porque aquí soy muy feliz. Me llamaron más de cinco equipos”.