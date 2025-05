"Es de niñatos hacerle gestos a tu afición"

Mallorca - Publicado el 20 may 2025, 09:51 - Actualizado 20 may 2025, 10:48

La última función en casa del RCD Mallorca acabó de la peor manera y no por la derrota 1-2 ante el Getafe y decir adiós a Europa. Lo peor es la fractura entre equipo y afición, o al menos entre algunos jugadores y parte de la afición mallorquinista.

Maffeo y Larin protagonizaron los desencuentros con parte de la grada. Ante algunos cánticos que aludían a las "vacaciones" del equipo, el lateral se revolvió y pidió silencio. Pablo Maffeo tuvo que escuchar cánticos de "vete ya" al ser sustituido, algo que acompañó el propio jugador revolviendo la camiseta como si fuera un aficionado más, imágenes que captó DAZN.

Para acabarlo de arreglar, nada más marcar su gran gol Cyle Larin, en lugar de irse rápidamente hacia el medio campo para intentar buscar el empate, se quedó en su celebración también haciendo el gesto del silencio a la propia afición de ese fondo sur.

En dicho fondo, los miembros de la grada de animación habían vaciado sus localidades por el gesto de Maffeo anterior. En el club interpretan que Larin quiso salir a defender a su compañero Maffeo, aunque es cierto que el canadiense suele llevarse el dedo índice a la boca habitualmente en su celebración. Un día dijo que ese gesto no iba hacia la afición del RCD Mallorca en general, sino en concreto a los que dudan de él.

En cualquier caso, es una forma peculiar de celebrar goles y más en casa. Larin ha recibido muchas críticas, seguramente paga el precio que abonó el club por él, la gran cantidad de ocasiones que ha fallado desde su llegada al Mallorca, su aspecto avinagrado, pese a contar con el apoyo del club y de sus compañeros. No hablan mal de su comportamiento y de su compromiso. Lleva siete goles, los mismos que Muriqi jugando menos que el delantero titular, 1.742 minutos de Larin por 2.000 de Muriqi.

La fractura de la afición con estos dos jugadores es notable, en las redes han proliferado los insultos hacia ellos y colocan al club en una situación de debilidad ante posibles clubes compradores, porque es obvio que les buscará una salida. No será fácil porque tampoco han cuajado una gran temporada y además en el caso de Larin ya se trata de no perder dinero, porque el club paga la amortización de un fichaje muy elevado, 7'5 millones de euros al Valladolid.

Ex jugadores del Mallorca, históricos como Vicente Engonga y Caño Ibagaza, han valorado en COPE lo sucedido el domingo en Son Moix. El cántabro tuerce el gesto: "es de niñatos hacer gestos al público, sea propio o del rival. Si estás en tu estadio y tu gente te está silbando o diciendo ciertas cosas, lo primero que tienes que pensar es qué estoy haciendo yo para que me digan esto. O qué línea llevo. Primero mírate tú. Si luego tienes que acabar el partido y mandar algún recado ya veremos cómo. Pero en el campo... el gesto de Larin no lo entiendo ni lo entenderé. Es un desastre".

Ibagaza indica que "es complicado que tu propia gente te insulte. A mí me pasó en el Atlético de Madrid, tienes que callarte, mirarte dentro, algo estarás haciendo mal. No te puedes pelear con el público, paga, quiere ver fútbol, normal que se siente decepcionado. Hay que mirarse, lo mejor es quedarse callado. La autocrítica, como siempre decimos, para crecer, todo es aprendizaje".

Engonga añade que "no he visto a ningún entrenador que no ponga a un jugador que esté jugando bien y no he visto a ninguna afición que silbe o se meta con un futbolista que juega bien o hace lo suficiente para defender el escudo". El ex consejero Álvaro Delgado dice que "y eso que la afición del Mallorca que haga la vida imposible a sus jugadores, más bien lo contrario, es un público agradecido y paciente".

Ibagaza recuerda que "en una temporada la pasamos mal porque nos jugábamos la categoría ante el Valladolid y teníamos presión", y sin embargo, recuerda Engonga que "no te venían a apretar sino sólo a animar, te decían a ver si ganáis".

El ex técnico Eduardo Basigalup añade en el tertulión que "es una tontería, te marca un poco cómo piensan los futbolistas hoy día, se me escapa. Metes un gol en el descuento, vas perdiendo, en lugar de coger la pelota rápido haces gestito de chulo y haces callar a la gente", indica. Basigalup menciona que a Marc Domenech, "que fue el que cogió la pelota corriendo para que sacaran rápido" mientras Larin se encaraba.

También hay mallorquinistas que han denunciado los calificativos de otros seguidores hacia los jugadores bermellones. "Con Larin se cruzó la línea desde el primer partido que jugó con el Mallorca y no ha parado ni cuando metió 4 goles en 3 partidos. Me abochorna compartir equipo con gentuza asquerosa que en su casa debe haber recibido palos en vez de educación. Si no, no me explico esto" indica la aficionada en X.