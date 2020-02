Si alguien tenía alguda duda sobre el compromiso de los propietarios del RCD Mallorca y su grado de implicación en el Club, los últimos acontecimientos despejan cualquier duda. Tras ver al presidente Andy Kohlberg en Son Moix en una semana en la que fue el encargado de comunicar a la afición el despido de Maheta Molango, el legendario jugador de la NBA Steve Nash ha concedido una entrevista a la LaLiga en la que deja claro dicho compromiso.

El dos veces mejor jugador de la NBA, aunque sea desde la distancia, ha valorado la trayectoria del equipo y las dificultades del Club esta temporada por el bajo límite salarial. Juegan en desventaja, lo afirma, pero además eso supone un gran reto para ellos y les motiva.

Nash afirma que "sabemos que tenemos el presupuesto deportivo más bajo de la liga, significa que tenemos que luchar para seguir aquí. Es algo que nos motiva, no sólo a los futbolistas sino a todo el club. Si nos quedamos aumentará nuestro presupuesto y nuestro conocimiento. Podemos invertir más en la infraestructura y en el equipo. Es esencial mantenernos en primera para desarrollar esos planes de futuro. Pero es difícil cuando tiene el presupuesto más bajo, y por mucho. Por eso tiene que tener ese extra. Debes tener una mejor perspectiva y mayor conexión con tu afición. Por suerte somos fuertes en esas áreas, por eso creo en nuestro equipo. Como hemos visto en el fútbol todo puede pasar".

El ex jugador de los Phoenix Suns, Dallas Mavericks y Los Angeles Lakers, se rinde ante Manolo Reina. Hace unos días Reina decía en Deportes Cope Mallorca que la mejor parada de su carrera fue la que salvó al Mallorca en el partido de vuelta por el ascenso frente al Deportivo. Nash le da la razón: "Marcaron tres grandes goles y Manolo Reina nos ahorró 50 millones de euros en los últimos 10-15 minutos del partido, aún no sé cómo lo hizo. Mi esposa daba a luz una semana después y no pudimos viajar, estábamos un poco molestos por no poder estar allí pero lo vivimos igualmente con una fiesta en Hermosa Beach California.La euforia y el orgullo que sentimos fue increíble aun estando lejos".

Nash sonríe al ver la trayectoria que ha tenido el equipo en los dos últimos años: "Fui al primer partido en el campo del Barcelona después de mucho tiempo y fue maravilloso verles en ese estadio contra algunos de los mejores jugadores, ver a Messi jugar contra nuestros jugadores. Seis de nuestros jugadores habían estado con nosotros en Segunda B. Se lo han ganado con su pasión y dedicación. Aquí queremos estar y aquí queremos desarrollarnos como equipo".

Nash recuerda cómo fue el proceso de compra del RCD Mallorca por parte de Robert Sarver tras los intentos fallidos del Getafe y el Levante: "el Mallorca fue el tercer club que vimos, y nos gustó lo que vimos. Es un lugar ideal con un gran historia. Sabíamos que había un club ganador, habían ganado la Copa del Rey,ocuparon los primeros puestos en la liga y jugaron la Champions League. Tenían una gran historia y queríamos ser parte de ella".

Kohlberg además bajó al vestuario a felicitar a los jugadores acompañado por el manager general de los Phoenix Suns (franquicia propiedad de Robert Sarver) James Jones, campeón de la NBA con Miami Heat. El presidente dejó una frase lapidaria en los medios del Club: "nada ha cambiado en el Club esta semana", fue la referencia más cercana del presidente al cese de Maheta Molango, en un discurso que estuvo mucho más centrado en la victoria contra el Deportivo Alavés y la capacidad de lucha de sus jugadores.

