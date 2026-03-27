Muriqi se jugará el Mundial ante la Turquía de Güler tras eliminar a la Eslovaquia de Valjent

Los caminos del fútbol son inesperados, quién le iba a decir al aficionado mallorquinista que un día estaría muy pendiente de un Eslovaquia-Kosovo, el encuentro correspondiente a la repesca para el Mundial era un Valjent-Muriqi se disputaba en Bratislava en el estadio Tehelné pole.

Los dos compañeros del RCD Mallorca se jugaban estar en el Mundial, al menos pasar el primero de los dos cortes de repesca que afrontaban. Martin Valjent celebraba su retorno a la selección después de casi dos años con un gol de cabeza, abriendo el marcador, un marcador que iba a registrar mucho movimiento porque después Kosovo remontaba y sin goles de su estrella, Vedat Muriqi.

Cuando parecía todo visto para sentencia, Eslovaquia acortaba distancias en la prórroga y se ponía 3-4. De hecho había estrellado algún balón en la madera también por mediación del atlético Hancko. Al final la victoria se la llevó Muriqi, quien ahora se medirá a la Turquía de Arda Güler, que a su vez eliminaba a Rumanía.

Doble enfrentamiento con Güler.-

Será un doble enfrentamiento con el madridista Guler en una semana, ya que el sábado 4 de Abril se miden RCD Mallorca y Real Madrid en Son Moix. Pero también habrá que ver si Muriqi puede estar en ese partido ante Turquía, ya que preocupa su estado tras recibir una entrada en el minuto 76 que le dejó unos instantes recuperándose en el césped.

En el minuto 89, el delantero del RCD Mallorca era sustituido y el suspense aumentó al no comparecer ante los periodistas tras el encuentro. El encuentro será el martes a las 20:45h en Pristina. En la celebración se puede ver a Muriqi como uno más cantando y sonriendo en un momento muy especial. La ilusión del delantero es máxima como no puede ser de otra manera ante la oportunidad de disputar un Mundial, y así lo reflejaba en una reciente entrevista.

Martín Demichelis estará pendiente de Muriqi y del resto de internacionales, porque no habrá mucho tiempo para preparar el encuentro contra el Real Madrid con toda la plantilla.

Derrota de Mojica.-

Mientras, el lateral bermellón Johan Mojica era titular en la derrota de Colombia ante Croacia 1-2 en Orlando, además dando el centro del gol, ahora se medirán a Francia, nada menos. Samu Costa se las verá con Portugal con la México de Aguirre el domingo y Jan Virgili juega este viernes en Chipre con España sub 21.

Bolivia se clasificó para la última repesca tras vencer 2-1 a Surinam pero esta vez sin el mallorquinista Óscar López que no fue convocado.