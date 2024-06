El verano puede ser movido en los despachos de Son Moix, ya que el RCD Mallorca tiene que hacer algunos retoques en el equipo, incorporar algún jugador más de banda y sobre todo gestionar dos posiciones calientes, lateral derecho, por la posible salida de Maffeo y fichaje en propiedad de Nacho Vidal, para lo que hay que tomar una decisión pronto, y la portería.

Quizá la portería es el lugar más caliente porque se enfrenta a una encrucijada, como se suele decir en el fútbol, un bendito problema porque tiene tres grandes porteros. Lo único es que los tres quieren jugar más y de manera inmediata. Rajkovic, el titular, ha sido un jugador importante y no querrá perder la titularidad, estará en la Eurocopa y tiene en una edad óptima, 28 años.

Dominik Greif fue la gran apuesta del club y una vez superados sus problemas de salud ha demostrado el potencial que tiene, ha sido héroe de la Copa del Rey. No puede permitirse otro año sin jugar a sus 27 años y de seguir igual pediría su salida. Y finalmente Leo Román, el portero cedido al Oviedo, quien está haciendo una gran temporada. Difícilmente querrá seguir en el Mallorca a sus 23 años si no tiene más opciones de jugar tras el gran crecimiento que ha experimentado con los carbayones.

El ex portero del RCD Mallorca Miguel Ángel Moyá ha analizado la situación y cree que la solución pasa porque el mercado se mueva con el internacional serbio Predrag Rajkovic:

"Cuando haces una temporada como esta en la que Rajkovic es el titular de liga y siempre da buen nivel, y tienes otro portero que lo hace muy bien en Copa del Rey como Greif, si yo fuera el director deportivo esperaría que me compraran a Rajkovic, que lo ha hecho muy bien y y puede tener mercado. Sería lo ideal, que compitieran Greif y Leo Román y nada de titular, que jugara el que mejor estuviera por sensaciones".

El ex del Mallorca,Valencia, Getafe, Atlético y Real Sociedad, ahora comentarista de Movistar, añade que "vemos cada vez más en el fútbol que según qué equipos un portero puede empezar y luego a lo mejor cambiar. No digo como jugadores de campo pero pueden tener sus momentos. Son dos porteros que son buenos, uno de aquí, a ver qué pasará. Sería ideal, has de estar de acuerdo con una oferta que le hagan a Rajkovic o incluso a Greif. En fin bendito problema, tener tres porteros buenos".