El México de Aguirre y Amor, campeón de la Liga de las Naciones Concacaf

El México de la doble A, Javier Aguirre y Toni Amor, acaba de proclamarse campeón de la Liga de las Naciones Concacaf al vencer en la final a Panamá por 2-1, en encuentro disputado en Estados Unidos, en el SoFi Stadium de Inglewood en California.

Antes, Canadá ha vencido a la anfitriona por 2-1 por el tercer y cuarto puesto sin que el mallorquinista Cyle Larin viera portería. Esta vez Larin no fue titular y entró en el minuto 66. El mallorquinista agudiza la sensación de crisis que le rodea, no ve portería hace mucho desde Diciembre con el Mallorca. Canadá derrotó a Estados Unidos, no ha sido un buen debut para Mauricio Pochettino al frente de Estados Unidos.

La selección de México se impuso con un doblete de, cómo no, Raúl Jiménez, uno de penalti, quien ya había sido decisivo en la semifinal ante Canadá.

Es el primer éxito de Javier Aguirre desde su reciente regreso a la selección de México tras no serle renovado el contrato en el Mallorca. Un nuevo éxito para la dupla Aguirre-Amor junto al preparador físico Pol Lorente, cuerpo técnico anterior en el Mallorca, en la Concafaf, ya que antes de llegar al Mallorca, conquistaron con el Rayados de Monterrey la Liga de Campeones Concacaf.

Para el mallorquín Toni Amor es sin duda una recompensa importante a tantos meses lejos de casa sin ver a la familia.

Victoria sufrida.-

México necesitó un penalti de última hora y el olfato goleador de Raúl Jiménez para derrotar este domingo por 2-1 a Panamá en el SoFi Stadium de Inglewood (California) y conquistar la Liga de Naciones de la Concacaf, primer éxito en la nueva era del entrenador Javier 'el Vasco' Aguirre.

Jiménez, del Fulham inglés, cambió hoy por gol el penalti en el minuto 92, y muy temprano, en el minuto 8, había puesto adelante al Tri. Adalberto Carrasquilla había devuelto la esperanza a los panameños con un empate parcial, también de penalti, en el segundo minuto añadido al primer tiempo.

Más adelante, los mexicanos se adueñaron de la pelota en la segunda parte del encuentro, pero no crearon peligro a partir de tres cuartos de cancha hacia adelante, detenidos por una defensa panameña ordenada.

Frustrados, los hinchas mexicanos, repitieron el grito homofóbico que entonan para ofender al guardameta rival y por el que México ha recibido multas y advertencias de la Concacaf y la FIFA. Como producto de este comportamiento, el juego fue detenido por el árbitro guatemalteco Marío Alberto Escobar en el minuto 83.

En la reanudación, cuando no se veía cómo los de Aguirre podían resolver el duelo, el defensa Canalero José Córdoba cometió una mano infantil en el área cuando la pelota iba a salir y propició el penalti cobrado por Raúl Jiménez de manera magistral. México ganó por primera vez la Liga de Naciones, luego de tres títulos de Estados Unidos, derrotado este domingo por 2-1 por Canadá en la disputa del tercer lugar.

Ficha técnica.-

México: Luis Malagón; Israel Reyes, César Montes, Johan Vasquez, Jesús Gallardo (Jesús Angulo, m.96); Roberto Alvarado, Édson Álvarez, Luis Romo (Luis Chávez, m.63), César Huerta (Alexis Vega m.64); Santiago Giménez (Orbelín Pineda, m.96) y Raúl Jiménez.

Seleccionador: Javier Aguirre.

Panamá: Orlando Mosquera; César Blackman, Carlos Harvey, Edgardo Fariña, José Córdoba, Jorge Gutiérrez; Cristian Martínez (Janpol Morales, m.75), Adalberto Carrasquilla, Aníbal Godoy, José Rodríguez; y Cecilio Waterman (José Fajardo, m.62).

Seleccionador: Thomas Christiansen.

Goles: 1-0, m.8: Raúl Jiménez. 1-1, m.45+2: Adalberto Carraquilla, de penalti. 2-1, m.92: Raúl Jiménez.

Árbitro: Mario Alberto Escobar, de Guatemala. Amonestó al panameño Adalberto Carrasquilla. Incidencias: Partido de la final de la Liga de Naciones de la Concacaf jugado en el SoFi Stadium, de Inglewood (California) ante unos 70.000 espectadores.

Show.-

No faltó de nada en la final disputada en California, con show de Will Smith incluido y de nuevo Thierry Henry comentando para la televisión. El ex del Arsenal y Barça se convirtió en la figura indirecta de la competición por la espectacular celebración de Cecilio en el gol que clasificaba a Panamá para la final, al celebrarlo ante un sorprendido Henry, al que le dijo aquello de "eres mi ídolo".