El elegante mensaje de Lionel Scaloni sobre las palabras de Raphina que enorgullece a los argentinos

Lionel Scaloni está entre los técnicos argentinos más laureados pese a su corta carrera como entrenador. Una carrera en la que nada más hacerse cargo como primer entrenador de la selección de Argentina, lo ha ganado todo. Campeón del Mundo, bicampeón de la Copa América, campeón de la Copa Intercontinental y acaba de conseguir el billete para el Mundial de 2026 con una victoria histórica ante Brasil, 4-1, y sin Messi.

El técnico afincado en Mallorca desde hace años, ha hecho de la sencillez, la naturalidad tanto en su trabajo como técnico al frente de la albiceleste como de su manejo exterior su seña de identidad. No es nada impostado porque si algo ha hecho Scaloni en todo este tiempo es ser él mismo. La misma persona que dirigía a unos chavales para formarse como técnico en Mallorca es la que ahora dirige a estrellas de su país y que tiene la gran responsabilidad de dirigir a Argentina, un puesto que entraña una gran responsabilidad y presión. El mismo que sabe dirigirse al jugador, buscar su mayor rendimiento y ser justo, el mismo que consiguió que Messi recuperara la ilusión por volver a la albiceleste y disfrutar con Argentina.

Pese a haberlo ganado todo, Scaloni no varía su discurso, un talante que trata de restar importancia a los problemas y que intenta quitar presión a sus jugadores. Scaloni se ha llevado una de las mayores alegrías desde que está al frente de Argentina, como ha sido el 4-1 ante Brasil en el Monumental de Buenos Aires con goles de Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Giuliano Simeone.

El partido se había caldeado mucho en los días previos por la entrevista de Romario a Raphinha en el que el jugador del Barcelona daba la razón al también ex jugador del Barça sobre dar una paliza a Argentina. Las palabras de Raphina flotaban en el ambiente y sin duda supusieron una gran motivación para los jugadores argentinos, que en más de una enganchada recordaron a Raphina que hablaba mucho.

Tras el encuentro, Lionel Scaloni no varió su talante y estuvo lejos de pasar factura alguna a Raphinha por sus palabras. Ya antes del partido no había querido aprovechar las palabras del brasileño para caldear el ambiente. Tras el encuentro, Scaloni dejaba un mensaje elegante, de saber ganar, que ha provocado el orgullo en más de un profesional argentino del fútbol.

"Yo en la rueda de prensa dije que no había visto las declaraciones y tampoco después he vuelto a verlo". Para añadir que "entiendo la situación. Es un Brasil-Argentina y no hace falta declaraciones para que el partido sea así. No fue por eso por lo que jugamos así, para nada, al contrario. Y disculpo a Raphinha porque sé que no lo hizo a propósito, defiende a su selección, a su equipo. Después le damos importancia porque preferimos que el partido sea caliente pero para nada, Argentina con o sin declaraciones, íbamos a jugar nuestro partido y ellos también. Y lo disculpo porque sé que no ha querido herir a nadie".

Más importante que lo de Raphina es lo que ha hecho tras el partido: "cuando terminó el partido, lo primero que hice fue entrar rápido al vestuario, agarré el teléfono y llamé a mis viejos, a mi esposa y a mis hijos que estaban viendo el partido. Para mí eso es emocionante”.

Messi ha felicitado a su equipo: "siempre hablando con fútbol. Partidazo" ha dicho el astro argentino.

