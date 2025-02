Martin Valjent sobre las opciones europeas del RCD Mallorca: "Somos ambiciosos"

Forma parte de la columna vertebral del RCD Mallorca, de ese Mallorca reconocible del último ciclo, el que ha llevado al club desde Segunda división hasta Primera y a una final de Copa del Rey.

Martin Valjent llegó con el equipo en Segunda, lleva siete años en el Mallorca y ha formado con Raíllo una de las parejas futbolísticas más longevas del fútbol español junto al capitán, que llegó hace casi una década a la isla. El central eslovaco, con un dominio del español admirable, demostró desde el primer día que no era un jugador de paso. Comprometido, responsable, un buen defensa y un tipo carismático que se ha hecho querer por la afición, integrándose en la isla desde el minuto uno. Aprendió el idioma rápido y pese a los diferentes estados de forma que puede tener un futbolista, su regularidad siempre ha sido notoria.

Martin es el jugador de la semana en los bermellones por el gol del Pizjuán que daba un punto in extremis, además su primer gol en Primera tras 150 partidos: "no pensaba que era mi primer gol en Primera, para mí que era empatar, la emoción me la transmitieron mis compañeros. Marcas y esperas un poco porque hoy nunca sabes si te lo van a anular. Si te fijas miro primero siempre que marcamos a los árbitros, a ver. Por supuesto los compañeros me hacen bromas y me llaman ya pichichi", bromea en Deportes Cope Baleares.

El defensa bermellón tiene claro que lo primero es la permanencia, el objetivo del club, que aún no está asegurada y quiere acentuar la importancia del duelo del domingo ante el Alavés, engañoso por la situación delicada de los vitorianos. Pero él conoce bien a Kike García, su goleador con diez tantos y avisa: "Kike es muy bueno, me he enfrentado a él muchas veces. Un delantero duro, muy peligroso en el área, siempre te busca la espalda. Es un jugador de equipo que lucha cada balón y es muy difícil jugar contra él".

Dice que el Alavés "es muy competitivo aunque no estén en un buen momento, he podido ver los últimos partidos y son un equipo peleón e intenso, viene con todo. Depende de nosotros, de la actitud que pongamos en el partido, tenemos que ir a provocar cosas para que pasen cosas buenas".

Europa.-

Y añade que en cuanto se consiga la permanencia no se van a conformar: "el equipo tiene mucha ambición de conseguir algo. Estamos pensando sobre todo que estamos en una posición que en los últimos años no estábamos y como somos un grupo ambicioso, queremos mirar hacia arriba. Primero la permanencia, por supuesto, en la vida siempre paso a paso. Estamos viendo una liga tremendamente igualada, primero lo primero y luego partido a partido para intentar tener opciones de estar en Europa".

Sobre el mal momento que pasó el equipo , dice que "los rivales fueron de primer nivel, calendario complicado, nosotros tampoco hemos dado continuidad a lo hecho en Diciembre, entre una cosa y otra siempre hay momentos en los que las cosas no fluyen ,pero poco a poco vamos siendo nosotros mismos, un equipo reconocible, estar juntos y ser solidarios, estamos volviendo a eso".

Elogios a Greif.-

Tiene palabras de elogio hacia su compatriota, el portero Dominik Greif: "no quiero hablar sólo por ser mi amigo pero hace cosas que parecen fáciles. No se le da a veces mucho mérito por lo grande que es y lo fácil que parece. A pesar de su altura es muy ágil. No se pone nervioso nunca, es frío emocionalmente, si no lo conoces muy bien difícilmente se abre. Es equilibrado, ni muy arriba ni muy abajo. Muy trabajador y tiene una gran mentalidad, transmite esa tranquilidad en el campo". El portero por ahora no ha aceptado renovar el contrato que acaba en 2026: "es cosa entre él y la dirección deportiva. Me gustaría mucho que renovara".

Su renovación.-

Martin Valjent transmite felicidad por seguir en el RCD Mallorca, hace poco más de un mes renovaba su contrato, que finalizaba en Junio, hasta 2029. Sin embargo, admite cierta incomodidad por cómo llevó el club el asunto: "no soy inocente, no me gusta mucho esta situación, si tú confías en un jugador puedes hablar antes. Pero entiendo las dinámicas, los cambios de entrenador, etc. En Septiembre empezamos a hablar, pero a mí personalmente no me gusta estar el último año así, si te transmiten esa confianza antes cuando no te lo esperas. Yo me siento valorado. Rompimos el hielo en una charla con Pablo (Ortells), nos sentamos y más allá de que hablen los representantes, pues pudimos resolver cada uno sus dudas, no era sólo los números porque tampoco se han movido mucho. No me gusta hablar sólo de números, era estar seguro si de verdad el club confía en mí".