Discurso completo de Juanfran Pérez Llorca para despedir el 2025: "Que ningún vecino vuelva a pasar miedo cuando llueva"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha aprovechado su tradicional discurso de Nochevieja para hacer un llamamiento a "trabajar juntos" y "avanzar juntos". En su mensaje, el jefe del Consell ha instado a "dejar a un costado el ruido o la crispación" para afrontar los retos que se presentan, defendiendo la convivencia y la estabilidad como pilares para mejorar la vida de las personas.

Soluciones para el agua y los agricultores

Uno de los ejes centrales del discurso ha sido el problema del agua. Pérez Llorca ha defendido la necesidad de "aplicar rigor y científica" a esta cuestión, exigiendo "una solución técnica, que no una solución política". Según el president, se necesita una respuesta "asequible y efectiva", ya que, como ha recordado, "el agua siempre ha sido vida, y oportunidades".

El agua siempre ha sido vida, y oportunidades" Juanfran Pérez Llorca Presidente del Consell

En línea con la defensa del territorio, ha mencionado la importancia de "donar support a nostre camp" y ha repasado otros compromisos de su gobierno, como "simplificar la administració", "premiar el esfuerzo de nostros universitarios" y "fortires nostres servicis públicos".

La vivienda, una cuestión de Estado

El jefe del Consell ha destacado la vivienda como una prioridad y ha puesto en valor el 'Plan vive de la Generalitat', que ya está impulsando la construcción de "1000 de viviendas de protección pública". Además, ha recordado que su gobierno ha "reducido los impuestos en la compra de vivienda", pero ha subrayado que 'esto no lo podemos hacer solos".

Por ello, ha hecho un llamamiento directo al Gobierno de España, al que apela "al consenso de una cuestión de estado". Pérez Llorca ha pedido al ejecutivo central que "contribuya también uniéndose al plan vive y rebajando el IVA en la compra de la vivienda". El president ha enmarcado esta petición fuera del debate partidista: "Esto no es política, no es ideología, es sentido común".

MENSAJE FIN DE AÑO

Compromiso con la reconstrucción y los servicios públicos

Pérez Llorca también ha reafirmado su compromiso con la reconstrucción de las zonas afectadas por inundaciones, asegurando que "sigue avanzando" y que la Generalitat destinará recursos "hasta que la recuperación sea completa". Ha expresado su compromiso personal de que "ningún vecino vuelva a pasar miedo cuando llueva", para lo cual "hablaré y colaboraré con todas las administraciones públicas, sean del color político que sean".

Finalmente, el president ha defendido la estabilidad institucional como garantía para que los ciudadanos confíen en que "las cosas avanzarán". Ha prometido seguir "bajando los impuestos a las rentas básicas", cuidar de los mayores, "reducir todavía más las listas de espera de la sanidad y de la dependencia" y garantizar la "gratuidad en la enseñanza de 0 a 3 años".

El discurso ha concluido reiterando la importancia de la unidad en la reivindicación de asuntos clave como "el nostre financiament" y la necesidad de trabajar "desde la lealtad y el sentido común" para que las prometidas "obras en cauces y barrancos" se conviertan en "una realidad de una vez por todas".