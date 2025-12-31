El resumen del 2025 en Cádiz: de los grandes proyectos y la paz social a la lacra del narco y los sucesos

El año 2025 ha supuesto la reactivación definitiva de proyectos importantes en la capital gaditana por parte de la Junta de Andalucía. Destacan la Ciudad de la Justicia, cuya primera piedra ya se ha colocado, y el nuevo hospital provincial. Para este último, se está a la espera de una fecha para la firma del convenio entre el Ministerio de Hacienda y la Junta, tras la cesión de los suelos para su construcción.

Un año marcado por los sucesos

La crónica de sucesos ha tenido un peso importante este año. Durante el verano, varios incendios en Tarifa obligaron a desalojar a numerosos ciudadanos y turistas en zonas como Adlanterra y Zahara de los Atunes. Además, el pasado 28 de abril, un apagón masivo dejó a varias localidades de la provincia sin suministro eléctrico durante más de 20 horas.

Asimismo, la situación en el Campo de Gibraltar y el litoral gaditano sigue marcada por el narcotráfico. La lucha contra el tráfico de cocaína procedente de Sudamérica se ha intensificado, y las incautaciones se han multiplicado, al igual que las aprehensiones de combustible destinado a las narco lanchas.

Impulso portuario y paz social

El puerto de la Bahía de Cádiz ha vivido un balance portuario intenso con proyectos clave en marcha. Entre ellos se encuentran la integración del muelle ciudad, el avance en la nueva terminal de contenedores y la llegada del ferrocarril al bajo de la Cabezuela, hitos que definen un momento de gran ilusión para la zona.

El puerto de Cádiz también fue protagonista en enero de un hito histórico: el embarque de la princesa Leonor en el buque escuela Juan Sebastián el Cano. La princesa de Asturias inició desde el muelle gaditano su crucero de instrucción como parte de su formación militar.

En el ámbito industrial, 2025 ha dejado una nueva huelga del metal entre junio y julio que paralizó buena parte de la Bahía de Cádiz y se saldó con 23 detenidos. Sin embargo, el conflicto dio paso a una paz social en una industria que ahora tiene carga de trabajo garantizada para al menos los próximos ocho años.

Política, cultura y deportes

En la crónica política, el año ha estado protagonizado por las elecciones en el Partido Socialista de la provincia, que se cerraron con la victoria de Juan Carlos Ruiz Boix, en la antesala de un 2026 que estará marcado por las elecciones en Andalucía. En el ámbito cofrade, la lluvia deslució la Semana Santa, impidiendo la salida de algunas hermandades, y en septiembre se vivió la peregrinación extraordinaria de Jesús Nazareno por la zona de Puerta Tierra.

El panorama deportivo ha estado marcado por un Cádiz CF que no logró luchar por el ascenso a Primera División y por la ilusionante refundación del club de San Fernando bajo el liderazgo de Monchi. También ha sido el año del ascenso del Chiclana a Tercera Federación. Finalmente, el Carnaval ha dejado como revelación a la chirigota de Los calaíta y el triunfo en comparsas de Jesús Bienvenido con 'Las ratas'.