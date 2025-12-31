La Carroza de FEDEXCAZA vuelve a Badajoz con todo su espectáculo… pero sin el picoteo de embutidos

La Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza) volverá a participar en la Cabalgata de Reyes de Badajoz con su ya tradicional carroza, pero este año con una notable ausencia: el reparto de embutidos de caza. El presidente de la federación, José María Gallardo, ha lamentado que el Ayuntamiento de Badajoz les haya prohibido distribuir los esperados chorizos y salchichones de ciervo y jabalí entre el público asistente.

Una prohibición inesperada

Gallardo ha confirmado la noticia en una reciente intervención, donde ha explicado que, a diferencia de años anteriores, esta vez no podrán compartir estos productos. "De momento no, porque no nos ha dejado el ayuntamiento", ha señalado. El presidente de Fedexcaza ha calificado la decisión como "una pena", tanto para la federación como "para mucho público que ya lo esperaba".

A la ciudad de Badajoz le encanta cuando vamos repartiendo chorizo y salchichón de ciervo y jabalí, pero no nos han dejado" José María Gallardo Presidente de Fedexcaza

Según ha expresado, se trata de un "maravilloso producto" que proviene de las "mejores industrias cárnicas de caza en Extremadura". Ha insistido en que "a la ciudad de Badajoz le encanta cuando vamos repartiendo chorizo y salchichón de ciervo y jabalí, pero no nos han dejado". A pesar de la prohibición, Gallardo ha confirmado que sí entregarán un salchichón y un chorizo a cada uno de los niños que irán en la carroza.

La carroza de la diosa Diana

Más allá de la controversia, la carroza de Fedexcaza, inspirada en la diosa romana Diana, promete ser de nuevo uno de los grandes atractivos del desfile. Diseñada por la empresa pacense Artedeba, la estructura incluye grandes colmillos de mamut, tres perros de rehala y dos enormes ciervos. "Nuestra carroza es espectacular. Sin ninguna duda, hasta las personas más críticas pueden reconocer que [...] fue la más bonita de todas en cabalgatas anteriores", ha afirmado Gallardo.

La carroza estará presidida por una joven de la asociación Jóvenes Cazadores Extremeños (JOCAI) representando a la diosa. Irá acompañada por 26 niños, aunque se recibieron más de 120 solicitudes, y un séquito de 50 cazadores que repartirán caramelos e ilusión.

Así será la Cabalgata de Badajoz

La Cabalgata de Reyes de Badajoz del 5 de enero estará compuesta por 14 carrozas y cuatro pasacalles. Según ha detallado el concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, el recorrido comenzará a las 17:15 horas en la Estación de Tren y finalizará sobre las 20:00 horas en la Plaza de San Francisco, donde Sus Mágicas Majestades serán recibidos por un locutor de COPE. Durante el desfile, se lanzarán 8.000 kilos de caramelos.

Como en años anteriores, se ha habilitado un tramo sin ruido entre Puerta de Palmas y la avenida Santa Marina para personas con autismo. Además, por la mañana, el Ayuntamiento repartirá 6.000 porciones de Roscón de Reyes en la Plaza de San Francisco, con opciones para celíacos y diabéticos.