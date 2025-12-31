Activado el Plan Transgal en As Somozas por el accidente de un camión de mercancías peligrosas

Zona de acceso a los depósitos de Sogarisa en la parroquia de Seixas, en As Somozas

La Xunta de Galicia ha activado a las 13:06 horas de este miércoles el Plan de Emergencias por accidente en el transporte de mercancías peligrosas (Transgal), tras la salida de vía de un camión de gran tonelaje en el lugar de Cal da Ortiga, en la parroquia de Seixas, en As Somozas.

La decisión de activar el plan de emergencia responde a la situación crítica del vehículo, que ha quedado en una posición inestable tras el siniestro. Según informan los servicios de emergencia, se ha detectado una pequeña pérdida de la carga, la cual los equipos desplazados hasta el punto intentan controlar para evitar riesgos mayores.

La peligrosidad del incidente se ve agravada por la proximidad de varias viviendas y de pequeños arroyos en la zona, lo que ha elevado el nivel de alerta ante un posible daño medioambiental o riesgo para la población local.

En estos momentos, diversos medios y recursos de emergencia trabajan sobre el terreno para asegurar el perímetro y estudiar la forma más segura de retirar tanto el vehículo como la carga. Las autoridades recomiendan encarecidamente a la ciudadanía evitar aproximarse a la zona de Cal da Ortiga y seguir estrictamente las indicaciones de los cuerpos de seguridad y Protección Civil.

Los equipos de intervención continúan en el lugar evaluando si será necesario realizar un trasvase de la mercancía antes de proceder al izado del camión.

Entre ellos, los bomberos del Eume, el GES de Ortigueira, la Guardia Civil de Tráfico, técnicos de la Consellería de Medio Ambiente, técnicos de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega) y de la Dirección Xeral de Emerxenxias e Interior.