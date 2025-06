Marta Cardona en COPE tras el Mundial de 470: "Aún lo estoy asimilando, este Mundial llega antes de lo que imaginaba"

Marta Cardona ha compartido su alegría con los oyentes de COPE Mallorca. La campeona del mundo de 470 junto a Jordi Xammar era homenajeada este fin de semana nada más aterrizar de vuelta en la isla, procedente de Polonia donde se ha disputado el Mundial la semana pasada.

Un nuevo éxito de una regatista de casa que se une a los éxitos de la cantera balear. La joven regatista dice que "aún lo estoy asimilando. No me lo esperaba para nada, es algo muy grande, no sabría cómo describirlo. Desde pequeña siempre sueñas con algo así y aún no me había visto ahí. Lo he hecho antes de lo esperado".

Cardona reconoce que "es complicado de explicar, estaba muy contenta de sentir esa presión del deporte, saber que puedes ganarlo todo o perderlo. Es lo bonito de este deporte".

Al mismo tiempo, la regatista del Club Nàutic Arenal destaca cómo la calma que han mantenido durante toda la semana en el Mundial en aguas de Polonia, en el que tuvieron que remontar en la Medal Race: "Fue muy emocionante esta regata con Jordi (Xammar), lo hicimos lo mejor posible, mantuvimos la calma en todo momento para ganar este Mundial, que no ha sido nada fácil, muy contenta por todo y me dan muchas ganas de seguir trabajando para lo que viene". La joven regatista se toma unos días de descanso deportivo para centrarse en los exámenes de Educación Primaria e Infantil.