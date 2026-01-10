Josan González, tras el empate de ElPozo: "Siento que hemos perdido dos puntos"

El entrenador de ElPozo Murcia Costa Cálida, Josan González, ha analizado el empate de su equipo frente a Inter Movistar en el clásico del fútbol sala español. A pesar del resultado, el técnico ha expresado una sensación agridulce: "Si nos fijamos solo en el marcador, siento profundamente que hemos perdido 2 puntos".

No obstante, González ha asegurado irse "muy contento" con el esfuerzo de su plantilla, aunque el vestuario esté "disgustado, porque es como una derrota". "Hoy mis jugadores se han vaciado, han hecho un partidazo, han dejado todo", ha afirmado el técnico, subrayando la importancia de valorar el trabajo más allá del resultado inmediato.

Las faltas, un factor clave

Uno de los aspectos que, según el entrenador, ha condicionado el encuentro ha sido la acumulación de faltas. "Esas faltitas nos han condicionado bastante", explicó. El equipo llegó a la quinta falta a nueve minutos del final, un factor que les restó capacidad para mantener su seña de identidad, basada en la intensidad y los duelos.

Con este empate, ElPozo Murcia suma ya 18 partidos sin perder, un hito que el técnico ha puesto en valor. "Se dice muy pronto", ha comentado, recordando además que Inter Movistar llegaba al choque "invicto en casa", lo que demuestra la dificultad del enfrentamiento.