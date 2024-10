Marcus Cooper: "Me hará feliz hacer feliz a la gente a través de la salud"

Es uno de los mejores deportistas baleares de siempre, Marcus Cooper Walz, triple medallista olímpico en Río, Tokio y París (oro, plata y bronce) en piragüismo, ha explicado en Deportes Cope Baleares cómo es un ciclo olímpico y cómo afronta este hacia Los Ángeles 2028.

Cooper ha explicado que lleva varios días sin tocar la piragua tras haber disputado el Ciutat de Palma de piragüismo el pasado 12 de Octubre, y que de inmediato retomará los entrenamientos. Forma parte del equipo de ensueño del piragüismo, el K4 500 junto a Craviotto, Arévalo y Germade. A Craviotto por cierto le ve cuerda para rato aún.

Cooper ha explicado cómo es su vida en la isla, admite que le reconocen más que antes pero siempre a la mallorquina, es decir, con discreción. Recuerda que junto a sus compañeros son imagen de marca de ropa de El Corte Inglés, algo que antes era impensable para deportistas que no fueran de jugadores de fútbol, baloncesto o tenistas. En ese sentido ha notado un cambio importante.

El laureado piragüista explica también el proyecto que ha puesto en marcha, "plan Cooper" de asesoramiento para cualquier persona, no específicamente dedicado a deportistas. Deja claro que no es su plan de jubilación, porque ni quiere pensar aún en el día de la retirada. De hecho está planificando ciclo olímpico y sus próximos objetivos tras haber sido bronce y diploma (cuarto) en París 2024.

"El Plan Cooper no es porque esté pensando en mi retirada ni mucho menos, sino para ayudar a las personas, es una plataforma de la salud a nivel nutricional, mental y físico. Son las tres ramas que a mí me han llevado al éxito. Es mi manera de aportar a los demás".

"Queremos un servicio personalizado para cada persona, tengo un equipo humano y hacemos una planificación, es para cualquier persona y de nivel físico, se trata de mejorar la salud no de un plan de alto rendimiento. La mayoría de usuarios son gente que no ha hecho deporte. Es para todos los niveles".

"La gente cada vez quiere cuidar más su salud, podemos ofrecer servicio a empresas, colegios, estamos dispuestos a dar charlas. Tengo los mejores profesionales que bajo mi punto de vista he podido encontrar. Le damos mucha importancia a la alimentación, de hecho la mayor demanda es en el aspecto nutricional".

En este sentido, tras conocer la confesión de su compañero Sete Benavides de las dificultades por las que ha pasado para asumir la retirada, indica que "no he pensado en mi retirada para nada, sé que me voy a dedicar siempre al deporte y la salud, que es lo que me gusta. No está en mi mente el día después ahora mismo. Tengo muy poco visualizado cómo será el día después de dejarlo, ni quiero pensar en ello a día de hoy. Tengo claro que estaré en el deporte, me va a hacer feliz hacer feliz a los demás a través de la salud".

Una de las claves de su éxito es no sólo el físico sino la capacidad mental. Ha afrontado tres Juegos Olímpicos, y tras el Oro de los primeros ha asumido la presión por conseguir medalla y lo ha logrado. Sobre cómo afronta el aspecto mental dice que "dándole la importancia que tiene, que es mucha. Cualquier impulso físico parte de la cabeza. Ser alguien estoico, disciplinado, práctico. Una vez que encuentras tu objetivo y lo que te hace feliz es mucho más fácil. Tienes esa ambición, esa autoconfianza. Una vez que lo tienes claro obsesionarte con lo que buscas. Tienes que aprovechar esta vida, hay que intentarlo, no tengamos miedo a intentarlo, no tengamos miedo al éxito".