Marc Escandell: "Fue un momentazo llegar a la meta y coger la bandera para celebrarlo con los compañeros"

Un velocista en Formentera. No parece algo sencillo que ocurra y sin embargo así ha sido, una isla de la que están saliendo grandes atletas como Marc Escandell y Andrea Romero. El joven velocista acaba de conseguir el bronce para España en el relevo 4x100 (junto a Manuel Vilacha, Abel Jordán y Juan Carlos Castillo) en el Europeo sub 23 disputado en Bergen (Noruega).

Una isla relacionada con el descanso, el turismo, el ocio veraniego, que tiene muchos meses de tranquilidad cuando pasa la agitación del verano y sus miles de visitantes, es la cuna de este atleta que empezó entrenando velocidad en el campo de fútbol por falta de instalaciones.

Marc Escandell, de 21 años, viene de saborear junto a sus compañeros un gran momento, el bronce en el Europeo sub 23 en el relevo 4x100 y además de ser él quien cruzara la línea de meta: "cuando vi que quedaba tercero cómo lo disfruté, fui a coger la bandera y a celebrar con los compañeros, fue un momentazo" dice en la entrevista en Deportes Cope Baleares.

Escandell explica que "era mi debut en un Europeo, nervios siempre hay, siempre hay presión pero pensaba que iba a tener más nervios de los que tuve detrás de los tacos. Me tocó en la primera ronda en la primera posta. Y para la final en la cuarta porque uno de los compañeros tuvo una lesión e hicimos un cambio con el reserva y me iba mejor la recta".

Hay un auténtico boom en el atletismo balear y en especial en la velocidad, con atletas como Esperança Cladera, Ivana Peralta, él mismo. ¿A qué se debe?

"Pues no sé, la verdad, cuando pones el trabajo si se dan las condiciones y esta temporada se ha podido plasmar en las marcas. No es tan fácil dar los resultados que mereces, por muy bien físicamente que estés, en una carrera pueden pasar muchas cosas, hay que tener mucha suerte pero obviamente lo más importante es tener la condición para tener las marcas. A nivel español el cambio generacional está pegando muy fuerte, vienen jóvenes muy, muy fuertes, es el mejor momento para hacer un equipo de relevos en España, de los mejores de Europa por no decir el mejor, lo decían los propios técnicos".

Inicios en Formentera.-

El atleta formenterenc explica cómo empezó todo: "siempre tuve talento para correr, empecé corriendo cross. Pero no es que se te dé bien correr en sí, tienes que descubrir tu distancia y vi que en sprints cortos se me daba bien. Conseguí una marca para ir al balear absoluto, quedé bien y luego para el nacional, ahí empezó todo. Luego cuando mis marcas fueron competentes pude ir al Centro de Tecnificación a Palma y al fin entrenar en una pista. Porque yo entrenaba en una recta. En Palma conseguí mejorar un poquillo pero por lesiones inoportunas no pude exprimir todos los recursos que tenía. Pero esta temporada sí se ha podido ver. Entreno en el Príncipes de España".

Sobre sus inicios en Formentera, Escandell recuerda que no ha sido nada fácil: "en Formentera pusieron una pista, el problema es que estaba mal diseñada, era muy mala. Empecé entrenando en la recta del campo de fútbol, 100 metros, no se puede hacer casi nada".

Ahora cuenta los días casi para volver a casa, "por muy apretados que estemos en Formentera en verano estoy deseando ir a casa. Cuando acabe, el absoluto lo tengo el 1 de Agosto y me iré, descansaré un mes. Es verdad que hay mucha densidad en la isla, para pasar el paso peatonal estoy esperando a veces cinco minutos. Hay mucha gente, las playas plagadas, pero esto da mucho trabajo y da de comer a muchas familias. Hay que aguantar un poquillo porque sino no vivimos de nada".

Objetivos.-

"Estoy pensando de cara a la próxima temporada y a nivel profesional, conseguir buenas marcas para conseguir patrocinadores y becas. Puedo sacar un dinero, mis objetivos son ir a muchos meetings internacionales tanto en cubierta como al aire libre, tener buena actuación en los nacionales, no hay Europeo pero sí habrá Iberoamericano, el objetivo será sacar medalla ahí".