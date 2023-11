Maitane López conquista la liga en Estados Unidos

La mallorquina Maitane López ha conquistado la liga en Estados Unidos con el Gotham, el equipo de Nueva York en el que juega Esther González y dirigido por Juan Carlos Amorós. Maitane podía besar el trofeo de la National Wome's Soccer League, la liga profesional estadounidense.

El NJ/NY Gotham levantaba este sábado su primer tíutlo de la NWSLal imponerse al OL Reign por 1-2 en encuentro disputado en San Diego (California). Esther anotaba precisamente el gol de la victoria en un año redondo en el que ha levantado la Copa del Mundo y la liga estadounidense.

Maitane López Millán, aunque nacida en Águilas, vivió su infancia en Mallorca y se inició en el Son Cotoner y Sporting Ciutat de Palma en el que jugó en el primer equipo para acabar dando el salto en 2012 al Collerense, donde jugaría tres temporadas en Primera División hasta dar el salto en 2015 al Levante en el que consolidaría en la élite.

Es una jugadora que procede de una estirpe de futbolistas, su padre José Ignacio López Rekarte llegó a jugar en el Éibar, y sus tíos Luis María López Rekarte y Aitor, jugaron en la Real Sociedad. De hecho, Luis María tuvo una larga carrera en la que fue parte del Barcelona de Johan Cruyff, compañero de Miguel Ángel Nadal, para ir después al Deportivo y acaba su carrera en el Mallorca en la 96/97, año del ascenso a Primera División. por el Barcelona y jugó en sus últimos años en el Mallorca.

Con estos antecedentes, para Maitane fue muy importante jugar en la Real Sociedad. Posteriormente iría al Atlético de Madrid hasta cambiar de aires esta temporada y marcharse a Estados Unidos donde acaba de conseguir el título. En la final, la mallorquina de adopción ganaba cinco duelos aéreos, 10 posesiones y seis despejes



