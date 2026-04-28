Preocupación por el festival de Les Arts y la posible llegada del BigSound a Torrent: "Pone al municipio en el mapa mundial"

El futuro del festival BigSound parece alejarse definitivamente de la Ciudad de les Artes i les Ciencias de Valencia. Tras la sentencia judicial derivada de las quejas vecinales, todo apunta a que el macroevento se trasladará a la localidad de Torrent. Así lo ha analizado Víctor Pérez, presidente de la patronal del ocio Fotur, en el programa 'Mediodía COPE Más Valencia' con Carles Villeta, donde ha valorado las implicaciones de esta decisión para los grandes eventos musicales.

Aunque Pérez ha señalado que la confirmación oficial corresponde a la organización del BigSound, ha manifestado su satisfacción si finalmente se concreta el traslado. “Me alegraría de que suceda, de que se den soluciones”, ha afirmado, insistiendo en la necesidad de “diálogo y consenso” para evitar que eventos de esta magnitud abandonen la Comunidad Valenciana. En este sentido, ha agradecido al municipio de Torrent y a su alcaldesa, Amparo Folgado, por acoger el festival, destacando que esta decisión contribuye a “apostar por la cultura, la industria y el turismo de calidad”.

La demanda de un recinto permanente

La dificultad para encontrar una ubicación definitiva para los macrofestivales ha llevado a Víctor Pérez a recordar una vieja reivindicación de Fotur. “Desde hace 8 o 9 años insistimos a las administraciones para tener un recinto permanente”, ha explicado. Pérez ha lamentado la percepción negativa que a veces rodea a estos eventos: “Aquí dices un festival y todo el mundo te mira mal, no lo entiendo, ¿por qué? Porque es industria, es cultura y genera muchos puestos de trabajo”.

El máximo representante de Federación de Ocio, Turismo, Juego, Actividades Recreativas e Industrias Afines a la Comunitat Valenciana, también ha defendido la celebración de eventos al aire libre, aprovechando uno de los grandes atractivos de la región. “Tenemos lo que todo el mundo nos envidia, que es el clima, nuestra gastronomía, nuestros espacios y playas. Ha insistido en que mientras otros quieren copiar el modelo valenciano, “nosotros vamos a dejar de hacerlo. Los pájaros disparan a los cazadores, el mundo al revés”.

Incertidumbre sobre el Festival de Les Arts

La situación del Festival de Les Arts, que también se celebraba también en ese mismo punto, es otra de las grandes preocupaciones. Pérez ha expresado su temor a que el festival pueda abandonar la ciudad, o incluso la comunidad. “Si fuera el caso de ser a otra comunidad, me sabría muy mal, porque ha nacido y debe seguir aquí”, ha comentado. Para el presidente de Fotur, es fundamental buscar alternativas antes de llegar a soluciones drásticas.

Sería muy triste que un festival que forma parte de nuestro patrimonio termine sin celebrarse en Valencia" Víctor Pérez Presidente de Fotur

Pérez ha insistido en la importancia del diálogo para evitar la judicialización de estos conflictos. “Cuando voy al médico tengo una herida, me curan la herida, no me cortan el brazo, que sería lo fácil y sencillo”, ha ejemplificado. Ha subrayado la necesidad de encontrar un equilibrio entre el “mismo derecho al descanso que al ocio” y ha lamentado que el problema haya escalado por “no haber tomado medidas antes”.

Normativas obsoletas y falta de espacios

Uno de los problemas de fondo, según Víctor Pérez, es la legislación sobre el ruido. “Estamos con ordenanzas y normativas de hace 20 años”, ha denunciado, calificándolas como un “copia y pega desde los años 80”. Ha argumentado que el propio ruido del tráfico en la ciudad ya supera los límites permitidos por la ley, lo que evidencia que las normas están desactualizadas.

bigsound.com Imágenes de archivo del festival en la ciudad de Valencia

Sobre posibles ubicaciones, Pérez ha descartado la Marina Sur, ya que es una concesión privada y el proyecto ganador no contempla un recinto para eventos. Sin embargo, ha señalado que la Marina Norte “es un espacio que se hacen eventos, no hay vecinos y es ideal”, aunque su aforo reducido limita la capacidad de atraer a grandes artistas internacionales. A pesar de la existencia de recintos como el Roig Arena, ha recordado que la naturaleza de muchos festivales exige que sean al aire libre.

Finalmente, el presidente de Fotur ha concluido con un llamamiento a la convivencia. “Todos somos vecinos, tenemos que aprender a convivir”, ha declarado, insistiendo en la importancia del diálogo para compaginar el descanso vecinal con la celebración de eventos que son un motor económico y cultural para la región.