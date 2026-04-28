Los franceses Florian Moreau y Camille Albisser se imponen en la exigente prueba ciclista ‘Desertus Bikus 2026’

Almuñécar volvió a convertirse, por segundo año consecutivo, en meta de una de las pruebas de ultradistancia más exigentes del panorama ciclista internacional: la Desertus Bikus 2026. Una cita que siete días de duración que recorre la península ibérica de norte a sur en un desafío sin asistencia y en régimen de autosuficiencia.

El municipio sexitano fue durante toda la semana punto de llegada escalonada de los participantes, con meta junto al Chiringuito Playamar en la playa de Velilla, donde los ciclistas han ido completando una aventura extrema de aproximadamente 1.350 kilómetros y más de 13.500 metros de desnivel positivo acumulado desde la localidad francesa de Hasparren.

El primero en completar la prueba fue el ciclista francés Florian Moreau, que cruzó la meta tras 52 horas de recorrido. En categoría femenina, la también francesa Camille Albisser, volvió a demostrar su garra repitiendo como primera mujer en alcanzar la meta, revalidando así su logro de la pasada edición. La Desertus Bikus se caracteriza por su formato único, una prueba sin etapas ni asistencia externa, en la que cada participante gestiona su propio ritmo, descansos y alimentación.

A lo largo del recorrido los ciclistas han debido superar cinco puntos de control obligatorios ubicados en Soria, Cazorla, Jódar (Jaén), Comares (Málaga) y el Acebuchal (Frigiliana), antes de llegar a Almuñécar. El organizador de la prueba, Yvan Thuayre, destacó el carácter internacional del evento, señalando que “han sido 400 participantes los inscritos, con 150 mujeres, procedentes de hasta 20 nacionalidades diferentes”. Además, subrayó las buenas condiciones climatológicas de esta edición, “con sol y calor, a diferencia del año pasado, cuando los participantes tuvieron que enfrentarse a lluvia y nieve”.

Entre los participantes españoles destacó la presencia del almuñequero Óscar Aragón, único representante local que logró completar el exigente recorrido. El deportista almuñequero describió la experiencia como “muy brutal”; añadiendo que “es una prueba bastante exigente, no solo a nivel físico, sino también en la gestión de la alimentación y los descansos, que haces prácticamente sobre la bicicleta”.

La organización limitó el número de inscripciones para preservar la esencia de la prueba, que continúa consolidándose como uno de los grandes retos del ciclismo de ultradistancia en Europa. Durante una semana, el desarrollo de la prueba ha podido seguirse en tiempo real a través de la aplicación Madcap.cc, permitiendo conocer el progreso de los corredores en cada punto del recorrido.