¿Qué es la astenia primaveral? El "enemigo psicológico" que puede afectarte en esta época del año 

La primavera llega con más horas de luz y el deseo de hacer más planes, pero para un 40% de los españoles, esta estación trae consigo una sensación de cansancio, apatía y falta de energía. Este fenómeno, conocido como astenia primaveral, no es una sugestión, sino un proceso real de adaptación con bases fisiológicas y psicológicas. Así lo ha explicado la psicóloga y vocal del COPCantabria (Colegio Oficial de Psicología) Isabel Diego Rivas en el programa Mediodía COPE + Cantabria, donde ha desgranado las claves de por qué nuestro cuerpo parece ir en dirección contraria a nuestras expectativas.

No puede acompañar mi cuerpo con lo que mi mente me está pidiendo hacer" Isabel Diego Rivas Psicóloga sanitaria y forense

Una base fisiológica y psicológica

Según la experta, el organismo nota los cambios externos. El aumento de las horas de luz solar afecta directamente al estado de ánimo y a los ritmos circadianos, que regulan el sueño. Isabel Diego Rivas, que también es profesora en la Universidad Europea del Atlántico (UNEATLÁNTICO), señala que esto influye en la producción de melatonina (la hormona del sueño) y también en neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, responsables de la energía y la motivación. "La primavera nos altera", resume la psicóloga, explicando que el cuerpo necesita tiempo para adaptarse a estos microcambios que ocurren en un corto período, incluido el cambio de hora.

Esta situación provoca que "no pueda acompañar mi cuerpo con lo que mi mente me está pidiendo hacer", lo que deriva en una profunda frustración. La psicóloga aclara que la astenia primaveral no es un diagnóstico clínico, ni un trastorno o una enfermedad, sino "un proceso de adaptación psicológica y fisiológica". En su consulta, observa cómo los pacientes se sienten arrastrados por una presión social: "Me gustaría hacer un montón de actividades, y es que yo estoy que me arrastro".

Si necesito dormir o parar un ratito, tampoco va a pasar nada" Isabel Diego Psicóloga

La reacción a la primavera no es universal. La psicóloga subraya que es "algo que es muy individual" y depende de factores como la energía de base de cada persona, la sensibilidad a la luz y la regulación hormonal. Hay personas a las que los cambios les motivan y se adaptan rápidamente, mientras que otras, que quizá nunca lo habían notado, pueden experimentarlo por primera vez este año.

Los niños también se ven afectados y pueden mostrarse más irritables o cansados sin saber cómo explicarlo. La psicóloga apunta a que los cambios en la luz alteran sus rutinas, como ir al colegio o cenar cuando todavía es de día. De hecho, revela una práctica común que escucha en consulta: "No, no, yo a las 8 bajo persianas para motivar el que les empiece a dar el sueño y activar el ciclo de irnos a la cama, porque como vean luz, no se van".

La astenia primaveral se presenta como una falta de motivación y desgana

Claves para gestionarlo

La psicóloga ofrece pautas para diferenciar un proceso normal de algo más serio. Hay que prestar atención "cuando es muy intenso, cuando se prolonga demasiado en el tiempo, es decir, más de 3 o 4 semanas, y cuando interfiere en todo". Si el cansancio es constante y permanente, podría ser necesario buscar otras causas.

Para sobrellevar la astenia, Isabel Diego Rivas recomienda ser amables con nosotros mismos y escuchar al cuerpo. Aconseja empezar con pequeños objetivos realistas en lugar de grandes revoluciones. "Si no te has hecho una maratón nunca, igual no es el momento de empezar con una maratón esta semana", ejemplifica. La clave es darse "tiempo y paciencia", aprovechar los entornos naturales como los que ofrece Cantabria y aceptar que a veces la mejor opción es parar. "Si necesito dormir o parar un ratito o no salir tanto este finde , pues que tampoco va a pasar nada, que el finde que viene seguro que puedo", concluye.