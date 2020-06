El Real Mallorca sigue trabajando de cara al partido contra el Barcelona del próximo día 13 en Son Moix y en esos entrenamientos, Vicente Moreno está decidiendo contar con varios jugadores de la cantera mallorquinista que cuentan con un futuro prometedor en el trabajo diario del equipo. Algunos de esos jugadores son Elías, Jesús y Fran del Mallorca B y dos cadetes que están llamados a ser grandes protagonistas en el futuro en el mundo del fútbol como son Luka Romero y Rafael Obrador.

Ambos jugadores están destacando en las categorías inferiores del euqipo mallorquinista por derecho propio y ese hecho no ha sido pasado por alto por el entrenador de Massanasa que ha decidido contar con ellos en estas sesiones de entrenamiento aunque parece más que evidente que ninguno de los dos será parte de las convocatorias durante estos partidos ya que quizá el actual no sea el momento adecuado para dar una posible alternativa a dos futbolistas que si bien tienen un futuro que se antoja brillante en el equipo rojillo no dejan de ser dos jugadores que aún se encuentran en edad cadete todavía.

Sea como fuere, lo cierto es que para el jugador argentino estos días están siendo para el recuerdo como él mismo se ha encargado de reconocer a través de un tuit que, acompañado de una foto entrenando con Dani Rodríguez observando sus movimientos al fondo. "Hoy pude entrenar con el primer equipo. No lo olvidaré nunca. Gracias @RCD_Mallorca", escribía el argentino en su cuenta particular de twitter.

El Mallorca, por su parte, sigue ejercitándose en la fase 4 de los entrenamientos o lo que es lo mismo, la fase que es la antesala para la vuelta oficial a la competición.