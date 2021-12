Luis García: "Si somos rivales directos del Granada es que estamos haciendo bien las cosas"

El técnico del RCD Mallorca Luis García se marcha de vacaciones contrariado por la abultada derrota en Granada. Es cierto que el Mallorca no hizo un buen partido pero el 4-1 es un castigo excesivo y que hace pagar a los bermellones su bajada de brazos al final del encuentro.

Tras una primera parte igualda en el Nuevo Los Cármenes en la que Dani Rodríguez neutralizaba el gol inicial de Jorge Molina, el Mallorca bajó su rendimiento en la segunda mitad y pareció atacar con menos convicción. Luis García movió pieza tras el segundo gol de Molina y trató de buscar la igualada con dos delanteros, Ángel y Fer, después Abdón y Fer, refrescó las bandas con la entrada de Oliván sobre todo y metiendo a Salva Sevilla en medio para tratar de aprovechar su visión ante un rival encerrado.

En los minutos finales se pasó del posible 2-2 con un gran centro de Oliván que remataba mal en el segundo palo Fer Niño al 3-1 tras una contra redondeando Jorge Molina su gran día y finalmente Puertas cerrando la cuenta en el descuento. El técnico sin embargo no vio un desastre en la segunda mitad y dejó claro que para él sólo al final había estado muy mal su equipo: "la segunda parte no, desde el minuto 89. Por especificar, hasta el 89 no ha estado mal. Hemos tenido una falta y la de Fer, después cuando te meten el tercero, cualquier detalle puede contar y no podemos hacer eso. Ellos nos superaron en los primeros 15 minutos y después ha sido igualado. Esto se gana en las áreas y lo dije en la previa, aunque no jueguen bien ellos tienen bichos en las áreas. En la segunda veía que podíamos incluso ganar, pero hemos estado fallones, Kan-In no ha tenido el día, Ángel tampoco, los que han entrado tampoco. Kubo y Dani sí han estado bien, nos ha faltado maldad. Han sido seis minutos al final en los que no puedes desconectar y el resultado es muy abultado para los méritos de cada uno. Jorge Molina tendrá 45 años y seguirá metiendo goles. Hemos estado blanditos".

El técnico madrileño quiso valorar lo que está haciendo su equipo a pesar del mal sabor de la derrota: "si somos rivales directos del Granada es algo que hay que valorar, con el prespuesto que tiene y la plantilla que tiene, aunque estemos por encima ellos tienen un partido menos".

Preguntado por un delantero que ha hecho historia al ser el más veterano en lograr un hat-trick, Jorge Molina, con 39 años, el técnico bermellón decía que "lo compraro con Rubén Castro. Es gente que va a hacer gol siempre. A lo mejor no tira tantos desmarques como antes por la edad, pero cuando está en el área está en el área. Ya no es el Jorge de 32 años pero sigue haciendo esas cosas. Al final analizo a mi equipo y pienso que fue muy abultada la derrota, hay que acabar en su área pero con mucha más maldad acabando jugadas en el área".