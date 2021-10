Luis García: "Ahora es más titular Reina pero Greiff puede volver a jugar en cualquier momento"

El técnico del RCD Mallorca repasó en Cope uno de los debates de actualidad como ha sido la portería tras cambiar de portero hace dos jornadas y debutar Greiff. Sin embargo, el entrenador deja claro en Deportes Cope Baleares que a día de hoy es más titular Reina, aunque se mostró convencido por las posibilidades del portero eslovaco fichado este verano y que debe ser futuro del Club. Luis García hizo debutar a Greiff ante Osasuna tras la goleada en el Bernabéu, pero niega que el portero pagara los platos rotos de la goleada.

"Reina hasta el día de Osasuna está haciendo una temporada buena, la decisión de que jugara Greiff era porque era semana de tres partidos y queríamos verle, y la decisión de que juegue otra vez Reina también está tomada antes, además Greiff tenía alguna molestia".

Sobre la lectura inmediata sobre la suplencia de Reina tras la goleada del Bernabéu el técnico niega tajantemente que fuera por ese partido:"el que me conoce sabe que no. Me acuerdo del año pasado el partido contra el Fuenlabrada que estuvo muy desafortunado y al día siguiente jugó. Simplemente queríamos ver a Greiff, es un chaval que aún no había podido jugar sobre todo en pretemporada. Nos demuestra muy buen nivel en los entrenamientos. Ahora mismo veo más titular a Manolo que a Dominik pero en un momento dado puede volver a jugar Dominik".

Sobre el debut del eslovaco, reconoce el técnico que estuvo tímido en el área: "sobre todo es una cuestión de carácter y tiene que demostrar más carácter. Entrenando incluso Manolo nos lo dice, es buen portero. El idioma también hace mucho, el poder comunicarse es importante. A lo mejor lo vemos como algo negativo pero yo creo que ese partido que ha jugado le va a ayudar mucho de cara al futuro. Quizá no salió como queríamos, además perdimos (Osasuna) pero puede volver a entrar. Pero repito que Reina está haciendo una temporada bastante buena. Hemos dejado además la portería a cero en cuatro partidos que para nosotros es importante".