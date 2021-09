Luis García se deshace en elogios hacia Oliván

Luis García Plaza se mostró exultante con el rendimiento como central de Brian Oliván, la solución emergencia para suplir la ausencia de centrales, sólo estaba disponible Valjent. El lateral izquierdo catalán hizo un partido muy serio y se entendió con el eslovaco, una opción que no había sido comentada durante la semana.

Con entrenamientos a puerta cerrada el entrenador tiene mucha tranquilidad para trabajar las diferentes opciones sin que sean comentadas ni ser sometido a debate. Hoy es una constante en todos los equipos profesionales y no por el covid, ya lo era antes. El técnico se mostraba crítico con las opciones como central que había leído, aunque él mismo había dado pistas en las comparecencias anteriores al mencionar a jugadores que podían jugar ahí, y admitía que no estaba seguro del todo de la solución escogida.

"Yo conozco más que nadie a mi plantilla. He leído cosas por ahí sobre quién podía jugar de central y nadie ha acertado. Jugáis a ser entrenador y os faltan cosas, porque no conocéis a la plantilla, no lo digo por otra cosa. Decís Maffeo ¿por qué? porque jugó en Bilbao...analizamos siempre a los delanteros que pueden jugar. Nos podría haber salido mal porque ni yo mismo las tenía todas conmigo de poner a Brian o poner a Maffeo, a Battaglia o Gayà".

Luis García se deshizo en elogios hacia Oliván por su buen trabajo, de alguna forma también era un alivio para el técnico porque teniendo que elegir una opción, todas eran de riesgo, jugar con un futbolista que no es de esa posición o bien hacer debutar en Primera al canterano Gayà.

"Brian ha hecho un partido...yo qué sé. A veces en el fútbol a veces hay gente que tiene muchas cualidades, no digo que Brian no las tenga, pero la concentración, la intensidad, el estar enchufado en el partido, el saber tus limitaciones y tus virtudes... haces más que otros que creen que tienen más, o incluso le ves más cualidades. El partidazo es la hostia".