Luis García: "Cuando sale todo mal, sale todo mal"

Noche de pesadilla otra vez en Madrid para el RCD Mallorca, pero esta vez no fue el Real Madrid en el Bernabéu el equipo que destrozó al Mallorca sino un recién ascendido también, el Rayo Vallecano de Iraola que destró a los bermellones en los primeros 20-25 minutos de partido.

Completamente desbordado el Mallorca por un Rayo Vallecano que jugó a un ritmo muy superior y que ganó en todos los frentes a los bermellones, en un partido en el que se pueden salvar pocas cosas y que para Luis García ha sido el peor encuentro de su equipo desde su llegada al Mallorca.

Kang-In Lee estaba siendo el único que daba esperanzas para la segunda mitad para que el Mallorca se metiera en el partido, pero sorprendentemente era sustituido al empezar la segunda mitad. Luis García aclaraba tras el partido que fue un error de comunicación con el banquillo, el técnico estaba en una cabina al estar sancionado, comunicándose por el teléfono: "cuando sale todo mal, sale todo mal. No me oía y no tenía que salir Kang-In, no era el cambio, era Antonio Sánchez. No nos oíamos bien. En la primera parte ya he dicho cuidado porque tenía una amarilla y ya nos pasó en Valencia que le expulsaron, pero no era el cambio. Qué voy a hacer. A lo mejor no le quitamos y le expulsan y me doy cabezazos luego. Fallo y sale todo mal y ya está".

A pesar de que el Mallorca venía avisado porque el Rayo Vallecano es el mejor local de la liga, había ganado cinco partidos (ahora seis) y empatado uno y ninguna derrota, con tan solo dos goles encajados en su casa, el Mallorca no fue capaz de igualar en intensidad y ritmo a un Rayo que le apretó, le quitó el balón, lo movió a gran velocidad y superó continuamente a los bermellones, con la velocidad además de los García en la banda izquierda.

El técnico afirma sin paños calientes que es el peor partido de su equipo y no quería hablar de aspectos tácticos sino de un mal día de su equipo: "¿tú crees que el segundo gol se prepara? que en un saque de banda puede correr solo hasta la portería. El primer gol también hay que defenderlo de otra manera. Este equipo nos ha dado muchas alegrías desde que estamos juntos y hoy es un día malo. Podemos perder muchos partidos pero hoy son los 20 minutos más flojos que hemos hecho desde que estoy aquí, es mi sensación".

El técnico sorprendió en su crítica a su equipo al decir que "el Rayo no ha hecho nada para ganarnos. Hoy nos gana otro. Hemos estado a un nivel bajísimo, bajísimo. Tenemos que saber que podemos perder en cualquier campo pero es la primera vez en año y medio que no está como yo quiero el equipo. Hemos perdido otros partidos incluso el Bernabéu es diferente a esto. Al fútbol se juega con dos cosas, con balón y sin balón, tenemos que ser un equipo que reciba menos goles o que el equipo haga algo más para evitarlo".