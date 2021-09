Los clubes, pendientes de un posible aumento de aforo

Los clubes que compiten en categoría nacional están muy pendientes de lo que pueda suceder en el día de hoy en la reunión del Consejo Interterritorial. Real Mallorca, Unión Deportiva Ibiza y Atlético Baleares podrían ver aumentado su aforo hasta un 50% de capacidad en próximas jornadas. De entrada, el Govern Balear ya ha comunicado su decisión de permitir que el aforo para partidos de competiciones nacionales se puedan disputar con un 50% del aforo pero el problema radica en el hecho de que la LIGA depende precismamente de lo que decida el Consejo Interterritorial.

Con la reunión esta tarde con las comunidades en el horizonte es de suponer que en el caso de que el Gobierno de su visto bueno al aumento de aforo se pueda anunciar de manera definitiva que los equipos que juegan en compeitición nacional van a poder contar con más aficionados.

En el caso del Mallorca eso quiere decir que cerca de once mil aficionados podrían seguir en directo el partido ante el Villarreal de dentro de dos jornadas llegándose así a un aforo que si bien todavía no cubriría el elevado número de socios con el que cuenta el club balear si podría hacer que no hubiera tanto movimiento de asientos para los socios como ha habido en estos partidos en los que el aforo no ha sido el que se podía esperar.

En el caso de la UD IBIZA, Can Misses podría ver elevado su aforo a los 3200 aficionados mientras que uno de los equipos más beneficiados, sin duda alguna, por el hecho de poder llegar a completar aforo con sus socios, es el Atlético Baleares. El conjunto blanquiazul cuenta con 2100 abonados y el posible aforo para próximos encuentros sería de 2200 en el Estadio Balear lo que permitiría al conjunto blanquiazul tener la posibilidad de sacar entradas a la venta para los partidos.

Sea como fuere, todo queda pendiente de lo que se decida tras la reunión de las cuatro de la tarde pero la mejora en la situación de la pandemia en las islas tras otro verano complicado-