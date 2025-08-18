Llega Kumbulla a Mallorca y se marcha Greif a Lyon

El RCD Mallorca ha empezado de manera frustrante el campeonato, no por perder ante el campeón el Barcelona, algo previsible, sino por todo lo ocurrido con la gran polémica arbitral. Se quedó sin dos jugadores para el duelo ante el Celta (los expulsados Morlanes y Muriqi) y además el gol de Ferran con Raíllo tendido en el suelo ha traído cola.

Sin embargo, otro partido empieza a aclararse un poco más para el club bermellón, en este caso en los despachos, y no es cualquier cosa, el mercado de fichajes. Al fin se desbloqueó la salida de Dominik Greif al Olympique de Lyon, atascada durante días por las dichosas garantías de pago que exigía el RCD Mallorca (el Lyon pese a sus problemas de fair play financiero ha firmado ya jugadores por valor de 31 millones de euros). Esto lo paraba todo, porque el Mallorca tenía que aligerar masa salarial para poder firmar.

Una vez se desbloqueaba el pasado viernes el traspaso de Dominik Greif por cuatro millones de euros más bonus de otros dos al Olympique de Lyon, todo se ha acelerado de nuevo en los fichajes. El central de la Roma Marash Kumbulla ya está en la isla. El ex del Espanyol aterrizaba este domingo en Son Sant Joan donde le estaba esperando el director deportivo Pablo Ortells.

Kumbulla pasará reconocimiento y firmará este lunes si no hay novedad. Ortells no da nada por hecho hasta que esté firmado. El defensa llega cedido por la Roma con una opción de compra de seis millones de euros que no es obligatoria para el Mallorca.

Se trata de un central de garantías que ya destacó en el Espanyol la pasada temporada, 25 años y 1'91, contundente y además con capacidad para sumarse a balón parado a la portería contraria, marcaba tres goles la pasada temporada. De hecho el Espanyol tenía mucho interés en recuperarle esta temporada. Kumbulla estuvo días atrás muy cerca del Cagliari pero el jugador prefería seguir en la liga española al conocer el interés del Mallorca.

El futbolista se ha criado en Italia, su país de nacimiento, aunque se siente albanés, el país de sus padres y es internacional por este país. Técnicamente es el primer albanés en la historia del Mallorca, aunque Muriqi es de origen albanés pese a nacer en Kosovo, territorio que pertenecía a Serbia y que tras la gran inmigración albanesa y el conflicto armado adquirió estatus de estado sin todo el reconocimiento internacional.

Como central diestro, Kumbulla será una gran competencia para uno de los chicos más apreciados por la hinchada, Martin Valjent, es sin duda un central de garantías. Junto a Raíllo y David López forman el cuarteto de centrales.

Ahora a por el estremo.-

Tras la llegada de Kumbulla el objetivo es atar un extremo desequilibrante. Jan Virgili era uno de los que más gustaban pese a no haber debutado en Primera División, pero el del Barcelona es una apuesta importante por lo que puede llegar a ser. Internacional sub 19, el jugador no quiere quedarse en el Barcelona B en Segunda RFEF, está frustrado porque Flick no ha contado con él para el primer equipo y ante ofertas de Primera como el Mallorca quiere salir. No está fácil. El problema es que el Barcelona quiere hacer caja y está pidiendo mucho dinero por el jugador. Se habla entre tres y cuatro millones de euros.

El Mallorca maneja otras opciones en el mercado tanto de España como de fuera de España por si no puede hacerse con Virgili. Pero no está dicha la última palabra en este caso.

El objetivo prioritario de Jagoba Arrasate desde que terminó la temporada 2024-25 era la incorporación de algún extremo desequilibrante, es la gran asignatura pendiente de Pablo Ortells, director de fútbol del club. Los que llegaron la pasada temporada no funcionaron bien, ni Navarro jugó como extremo ni fueron efectivos Valery y Chiquinho.

De momento cuenta con Asano en la derecha y jugadores de la casa como Dani Luna y Llabrés, pero no un extremo desequilibrante.