Un Torneo COPE MALLORCA de golf muy especial: "Hay que agradecer la implicación total del Club de Son Muntaner y la familia Shörghuber"

Es una cita muy especial en el calendario golfístico mallorquín de 2025, la trigésima edición, nada menos, del Trofeo COPE MALLORCA de golf. Y una cita redonda al coincidir además con el 25 aniversario del club de golf de Son Muntaner, de Arabella Golf.

Números redondos que reflejan una larga trayectoria en este deporte tanto del torneo que empezó a maridar radio y un deporte entonces pujante pero lejos de la realidad que vive hoy, con 8.750 licencias en Baleares y una actividad intensa en los diferentes campos de las islas, tanto de locales como de visitantes que en muchas ocasiones vienen a Balears con este motivo.

El Torneo COPE es un clásico del calendario y un torneo plenamente consolidado de gran aceptación entre los aficionados a este deporte. Con motivo de esta efeméride de los 30 y 25 años respectivamente del torneo y del club, el torneo se ha ampliado a dos días en lugar de uno, este viernes 5 y sábado 6 de Septiembre, contará con participación récord de cerca de 300 jugadores. Además habrá premios especiales y una cena con torrada y entrega de trofeos espectacular.

El espacio de golf de esta emisora, "Ryder Cope", presentado por Jorge Armenteros, ha dedicado especial atención al torneo. El director de COPE MALLORCA, Xavier Bonet, destaca que "esperamos contar con un máximo de 300 jugadores. Tenemos tres turnos de salida, habitualmente participaban unos 200, con esta ampliación a dos días serán unos 300. Hay que destacar la implicación total del club de Golf de Son Muntaner, de la familia Schörghuber, implicados en todo, regalos, ofertas gastronómicas. Hay que agradecer su implicación y sobre todo del director del club, Bernat Llobera, que es un auténtico crack. También Carmen Laguna, una ejecutiva de su equipo que lo hacen todo con gran esmero y muy bien".

Programa especial.-

Entre los participantes habrá caras conocidas, amantes del golf que no han querido perderse esta cita. Lo contaremos todo en el especial DEPORTES COPE BALEARES desde Son Muntaner este viernes 5 de Septiembre entre a las 15:05h en COPE MÁS (103.6FM).

Un programa que contará con la presencia especial de Jorge Armenteros, director de "Ryder COPE", el programa de golf de COPE, y del equipo de "Tiempo de Juego" con Paco González desde hace muchos años.

Será un DEPORTES COPE BALEARES especial desde Son Muntaner presentado como siempre por Jordi Jiménez y Luis Ángel Trives.

Los horarios de salida son el viernes a las 14:30h, el sábado a las 8:30h y a las 14:30h, se juega en la modalidad de parejas mejor bola stableford.

Entre los premios habrá estancias de hotel, comidas, cenas en lugar excepcionales además de lotes deportivos y lotes de vino.

Fiesta final.-

La entrega de premios en esta ocasión será muy especial, desde las 20h además de la entrega y los sorteos habituales, para conmemorar estas tres décadas de presencia de COPE en el golf balear a la vez que el 25 aniversario del campo de Son Muntaner, habrá música en vivo y cena BBQ en la que se reconocerá a las parejas ganadoras con trofeos y obsequios exclusivos por el aniversario.

Este evento es una excelente oportunidad para fortalecer vínculos con oyentes, clientes y colaboradores de COPE MALLORCA y seguir asociando esta emisora tan vinculada al deporte no sólo en su programación sino también en cuanto a eventos deportivos, como el torneo de golf y el torneo de Pádel.