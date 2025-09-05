La reacción de Tomás Guasch al conocer la posible ausencia de Leo Messi en el Mundial 2026: "No puedes dejar solo a Cristiano"

Argentina venció 3-0 a Venezuela en el camino hacia el Mundial 2026 y lo hizo con dos goles de Leo Messi, que pudo disputar su último partido oficial con la 'Albiceleste' como local.

MESSI PONE EN DUDA SU PARTICIPACIÓN EN EL MUNDIAL 2026

El delantero de Rosario, tras la victoria, afirmó que "por edad, lo más lógico" es que no esté. Palabras con las que puso en duda su participación en el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá el próximo verano. Aunque aseguró "sentirse ilusionado y con ganas de jugar".

Messi ganó la Copa del Mundo en 2022 y alimentó su posible ausencia en la cita de 2026 diciendo: "Lo dije en su momento. No creo que juegue otro Mundial. Por edad es lógico que no llegue, pero estamos ahí y estoy ilusionado. Voy día a día, sintiendo sensaciones. Y lo que está claro es que hoy era el último partido aquí".

EFE Leo Messi habla con sus hijos antes del inicio del partido de Argentina

Y sobre una posible despedida de Argentina, comentó: "No es algo que me guste. Tampoco es algo que quiera o espere, pero va pasando el tiempo y ya son muchos años. Y a veces me siento bien y otras no tan bien".

TOMÁS GUASCH REACCIONA A LAS PALABRAS DE LEO MESSI

El comentarista de Tiempo de Juego se mostró sorprendido con las declaraciones de Leo Messi y las analizó en un vídeo. "Estábamos todos la mar de tranquilos hasta que apareció Leo Messi poniendo en duda su presencia en el Mundial del año que viene", empezó diciendo Tomás Guasch.

EFE Messi celebra uno de sus dos goles contra Venezuela.

Y añadía: "Dice que lo normal es que no esté. Pero si ese Mundial tenía un atractivo, era el último baile de Messi y Cristiano Ronaldo, en lo que sería una de las epopeyas más tremendas y grandiosas de la historia del fútbol y del deporte mundial. Pero Leo lo pone en duda".

Para finalizar, Tomás Guasch realizó una petición a Messi. "Espero que juegue el Mundial aunque sea embalsamado. Porque van a jugar 48 selecciones, cientos de futbolistas, ¿y solo va a faltar Messi? Me parece que sería una broma para el fútbol y debería intervenir quien sea. No nos puedes dejar solos", señaló.

CANALES DE WHATSAPP