El 30º Torneo Cope Mallorca de Golf contará con 300 jugadores en dos días

No es un año más, siempre es especial la disputa del Torneo COPE MALLORCA de Golf pero en una semana será una ocasión excepcional con la efeméride 30-25. Se trata del 30 aniversario del torneo COPE y supone además el 25 aniversario del campo de Son Muntaner, de Arabella Golf, donde se disputa.

Con motivo de este aniversario redondo, el torneo contará redobla la apuesta y se disputará entre dos días, el viernes 5 y el sábado 6 de Septiembre. Se esperan 300 jugadores en el torneo, que además encaja en unas fechas señaladas de inicio de la temporada de la radio a la vez que la vuelta a la actividad de los oyentes, tras el periodo vacacional.

Entre los participantes habrá caras conocidas, amantes del golf que no han querido perderse esta cita. Lo contaremos todo en el especial DEPORTES COPE BALEARES desde Son Muntaner el viernes 5 de Septiembre entre a las 15:05h en COPE MÁS. Un programa que contará con la presencia especial de Jorge Armenteros, director de "Ryder COPE", el programa de golf de COPE y parte del equipo de "Tiempo de Juego" desde hace muchos años, un programa presentado por Jordi Jiménez y Luis Ángel Trives.

Los horarios de salida son el viernes a las 14:30h, el sábado a las 8:30h y a las 14:30h, se juega en la modalidad de parejas mejor bola stableford.

Importantes premios.-

Entre los premios habrá estancias de hotel, comidas, cenas en lugar excepcionales además de lotes deportivos y lotes de vino.

La entrega de premios en esta ocasión será muy especial, desde las 20h además de la entrega y los sorteos habituales, para conmemorar estas tres décadas de presencia de COPE en el golf balear a la vez que el 25 aniversario del campo de Son Muntaner, habrá música en vivo y cena BBQ en la que se reconocerá a las parejas ganadoras con trofeos y obsequios exclusivos por el aniversario.

Este evento es una excelente oportunidad para fortalecer vínculos con oyentes, clientes y colaboradores de COPE MALLORCA y seguir asociando esta emisora tan vinculada al deporte no sólo en su programación sino también en cuanto a eventos deportivos, como el torneo de golf y el torneo de Pádel.