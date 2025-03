La lesión de Cubarsí con España reaviva el debate por Raíllo

Hace tiempo que se habla en Mallorca de los méritos de Antonio Raíllo, capitán bermellón, para ir a la selección española. A sus 33 años muestra un gran nivel y está entre los mejores defensas de la liga española. Tras la lesión de Cubarsí anoche ante Países Bajos, ahora ya se nombra a Raíllo en el fútbol español.

Su compañero Maffeo fue el primero en lanzar el debate esta semana en El Partidazo de COPE en conversación con Juanma Castaño. "Mira Raíllo, ha hecho méritos para ir y han llevado a un chico que no sé quien es (matizaba que no era un desprecio sino que al no ver fútbol no conoce a algunos futbolistas, así de claro lo dejaba). Yo me hubiera llevado a Raíllo claramente". Aunque Maffeo añadía un matiz que llamaba la atención sobre la no convocatoria de Raíllo, al decir que "las polémicas con el Real Madrid te alejan de la selección", una apreciación que no es probable que haya condicionado a Luis De la Fuente precisamente.

Mientras, Raíllo siempre responde con una sonrisa de resignación cada vez que se le pregunta y recuerda que a él se le ha pasado posiblemente ya el arroz para ser llamado por España. Cree que los seleccionadores prefieren centrales más jóvenes, ya lo dijo en COPE siendo seleccionador Luis Enrique y ahora con De la Fuente prefiere no hacerse ilusiones tampoco.

Y parece tener razón porque van cayendo centrales y el seleccionador Luis De la Fuente tiene otros centrales en nómina, lo que es una gran noticia porque significa que hay relevo y que una posición habitualmente crítica, en la que ha habido momentos en los que no había mucho donde elegir, hay relevo continuo. Para esta última convocatoria eran baja Laporte y Vivian, se suma la lesión de Cubarsí y habrá que ver qué pasa con Le Normand que sufrió una dura entrada y está tocado.

Hasta ahora no ha habido ningún rumor sobre Raíllo. Las lesiones de Vivian y Laporte hicieron que fueran llamados Raúl Asencio y Dean Huijsen, este último español de origen holandés que debutaba anoche precisamente en Rotterdam al lesionarse Pau Cubarsí en el partido.

Con la lesión de Cubarsí, De la Fuente ha llamado a otro central. Anoche anunciaba el seleccionador la llamada a Mario Gila, defensa de la Lazio.

Se aviva el debate.-

Sin embargo el debate Raíllo se ha avivado. El periodista de DAZN Fran Guillén no dudaba en que el cordobés había hecho méritos para ser llamado. El periodista de Radio Marca y DAZN Miguel Ángel Quintana, también repasó los méritos de Raíllo para ser llamado. "Opta al once ideal de la jornada en la posición de central", decía el periodista.

Raíllo está entre los mejores centrales de la liga en cuanto a despejes y duelos ganados. Sin embargo, no es una mera cuestión estadística o de estados de forma. Si algo ha demostrado De la Fuente es que construye un equipo a partir de su idea de juego, como ya hiciera antes Luis Enrique.

Raíllo está más acostumbrado a jugar en equipos que no tienen un juego de posición tan claro ni está tan acostumbrado a sacar el balón jugado, pese a que lo ha hecho. Raíllo es un gran marcador, con buen juego aéreo, ágil en las coberturas, con una gran personalidad, comete pocos errores aunque este año ha tenido algunos altibajos.

Ahora ha vuelto a mostrar gran nivel y también es dominador en el juego aéreo en ataque, lleva dos goles esta temporada. Se define como un defensa "que siempre me pongo en lo peor", el defensa pesimista que decía Ancelotti, como explicaba la semana pasada en Deportes Cope Baleares. Lidera el ranking de defensas en puntuación Fantasy por delante de Vivian, ranking que recoge las diferentes estadísticas de los jugadores. Por ahora De la Fuente apuesta por otro perfil de central.