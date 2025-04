Leo Román: "No estoy teniendo las oportunidades suficientes"

Leo Román ha derribado la puerta. No es que haya llamado y encendido el debate sobre la portería, un debate que ya estaba desde hacía tiempo, sino que ha demostrado el nivel que tiene y uno de los escenarios más rotundos, en un partido ante el líder de la liga, el Barcelona.

El partido del portero ibicenco es de las mejores actuaciones de un portero en las últimas décadas en el Mallorca. Sólo Dani Olmo pudo batirle nada más empezar la segunda parte con un tiro ajustado, el ex de la Peña Deportiva y la pasada temporada en el Oviedo, mostró un repertorio portentoso de intervenciones. Las paró de todas las maneras posibles, con las manos, con el pecho, con el pie, a mano cambiada... El asedio del Barcelona era tan intenso, con hasta 40 remates. Leo Román marcó un registro de 12 intervenciones, como destacaba Pedro Martín, analista de Tiempo de Juego.

Tras el encuentro, Leo Román aprovechó la entrevista en Movistar para poner de manifiesto su incomodidad con la situación que vive en el Mallorca. Tras haber tenido ofertas para marcharse, Génova y algún equipo inglés, el club no contempló su salida por ser ofertas bajas para el club.

El Mallorca siempre ha querido apostar por Leo Román, sin embargo, pero es una decisión del técnico si juega Greif o Leo Román, y en los últimos meses Arrasate se ha decantado por el eslovaco. No jugaba desde el 3 de Diciembre en liga también ante el Barcelona. Así explicaba Leo Román cómo ve su situación:

"Llevo cuatro meses sin jugar, en los que estoy trabajando para poder cambiar un poco la situación, en la que no estoy recibiendo las oportunidades suficientes. Yo trabajo, me voy satisfecho con mi trabajo evidentemente, no puedo decir contento pero sí satisfecho. Vengo trabajando en la sombra como quien dice y hoy se puede ver que mi situación no es la que tocaba igual, no por mi compañero que está haciendo una temporada increíble también, sino por la gestión del club".

El meta añadía que "claro que no es fácil, mi compañero está haciendo una gran temporada, le felicito desde aquí. No es un tema de él y de mí, sino que es un tema del club, hay que seguir adelante".