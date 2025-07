Leo Román: "Nunca me vi fuera del RCD Mallorca"

Leo Román se muestra tranquilo y feliz tras la renovación con el RCD Mallorca hasta 2030 y en la que ha sido hasta el momento la noticia del verano en clave bermellona.

Durante muchas semanas hablar de un futuro de Leo Román en el Mallorca parecía una quimera, no había acuerdo de renovación, las conversaciones llevaban mucho tiempo prologándose y el jugador parecía no estar por la labor de continuar tras un año que el propio portero había confesado que le había resultado duro.

Más que la falta de acuerdo contractual, parecía el enfado del portero la cuestión principal por el poco protagonismo que había tenido durante la temporada, pese a dejar unas actuaciones portentosas, especialmente ante Barcelona y Real Madrid.

Durante muchas semanas se le llegó a relacionar con el Atlético de Madrid, Valencia, Espanyol o Celta, además de equipos de fuera de España. "Son cosas que se hablan, nunca me he visto fuera la verdad" dice en COPE.

"Cuando terminé la temporada quise coger en seguida las vacaciones, necesitaba desconectar de todo. Dejé en manos de mis agentes mi situación y sólo me comunicaban cosas en momentos puntuales. No sé muy bien qué era real y qué no de lo que se hablaba. Yo estoy contento de estar aquí, todas las partes estamos contentas, ahora mirar al futuro con mucha ambición".

Se siente valorado.-

Leo Roman ha renovado hasta 2030 y ha cambiado completamente su situación y estado anímico tras sentirse valorado por el club.

"Al final es lo que te digo, el mercado va evolucionando, yo me siento de aquí y esta es mi casa. Pero uno a veces tiene que mirar por él y exigir lo que cree que se merece. El club ha puesto de su parte, yo también". ¿Estás aquí porque el club te ha valorado como correspondía? "efectivamente".

El portero ibicenco ha demostrado condiciones para retos mayores y por qué no, jugar algún día en un grande: "eso el tiempo lo dirá, trato de trabajar para eso, para rendir aquí lo máximo, mirando hacia adelante, para estar en el mejor sitio posible y a día de hoy no hay sitio mejor que este".

Leo se siente arropado: "siento la confianza de la gente y me he sentido querido aquí desde el primer momento, vieron algo especial en mí y siempre recibía mensajes positivos incluso cuando me fui a Oviedo. Es de agradecer y ahora me toca a mí devolverla".

¿De dónde saca esa autoconfianza mostrada la pasada temporada no siendo titular? como la que demostró en sus actuaciones portentosas en Montjuic y Bernabéu: "del trabajo, de estar preparado, nunca sabes cuándo te va a llegar la oportunidad. Sólo puedes trabajar en el día a día y ser un poco mejor cada día. Intento confiar mucho en mi trabajo, cuando llega el partido ya lo tienes todo hecho y sólo toca disfrutar".

Sobre la llegada de Bergström, bromea diciendo que "me traen siempre porteros muy grandes".

En la entrevista agradece a su padre, el ex portero Vicente Román, su apoyo y confianza: "siempre ha intentado mantenerse al margen. Él entiende que estamos rodeados de profesionales y me han dejado encontrar mi camino, a base de equivocarme y aprender. No ha sido intervencionista, es importante sentir esa libertad y no tener presión, hacerlo por gusto".

También se acuerda de su primo Mario Riquelme, jugador de la SD Ibiza: "le mando un saludo desde aquí, sigue en el Ibiza ya el año pasado hizo una gran temporada y está por buen camino. También está contento de tenerme por aquí".

Se muestra ilusionado con la nueva temporada con el Mallorca, cree que tiene que mejorar en todo. Sobre las diferencias de algunos compañeros con la afición, cree que se debe pasar página y que deben ir juntos de la mano con la afición para tener una buena temporada.

Finalmente sobre la nueva regla de los ocho segundos para los porteros, cree que puede ser positiva para dinamizar el fútbol.