"Larin quiere seguir en España", el RCD Mallorca contraataca

Durante este verano el nombre objetivo del RCD Mallorca ha sido el de Cyle Larin. El club bermellón hizo al comienzo del mercado una oferta de seis millones de euros que el Valladolid consideró insuficiente.

El club pucelano pide 10 millones de euros, cifra a la que en ningún caso llegará el RCD Mallorca. Pero hay dos variables que juegan a favor del RCD Mallorca: el deseo del delantero canadiense de continuar en la liga española y la necesidad de vender del Valladolid. Y es que Larin, que está tramitando su doble nacionalidad ahora mismo en Jamaica, tiene una oferta también de fuera de España. Sin embargo, el director deportivo blanquivioleta, Fran Sánchez, indicaba ayer que "Cyle quiere continuar en España".

Mientras el director deportivo Pablo Ortells indicaba el viernes que no se había producido ningún nuevo contacto pero mantenia esa opción abierta: "estamos en conversaciones, ahora hace algún día que no hablamos pero es cuestión de ir hablando y si todas las partes están de acuerdo pues cerrarlo y sino mirar otra opción".

Y el Mallorca recoge el guante y retomará las conversaciones por el delantero, ya que según el periodista Fabrizio Romano, el Mallorca aumentará a siete millones de euros la oferta por el canadiense, que anotara ocho goles tras su llegada en el mercado invernal procedente del Brujas. El Valladolid ejercía la opción de compra de 1.5 millones para hacer caja con el delantero, pero necesita seguir vendiendo tras el traspaso de Gonzalo Plata por 12 millones de euros hacia el Al Sadd de Catar, el ex equipo de Xavi Hernández.

Mallorca will increase their bid to €7m fixed fee + add ons to sign Cyle Larin in the next days. ??????



Player wants to continue in La Liga — incredible transfer for Valladolid after paying just €1.5m to Club Brugge. pic.twitter.com/nKXVj5FXkS