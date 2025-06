Larin tampoco marca de penalti, eliminada Canadá de la Copa de Oro Concacaf

Es posible que Cyle Larin responsabilice a alguien o algo de su error, es posible que crea que su error en el lanzamiento en la tanda de penaltis no ha sido el motivo tampoco de la eliminación de Canadá en cuartos de final de la Copa de Oro Concacaf. O tal vez sí y la procesión vaya por dentro. O quizá ya esté pensando en otra cosa. Sólo él sabe qué pasa por su cabeza tras errar el penalti en la tanda definitiva que ha supuesto la eliminación de Canadá, una de las grandes favoritas, ante Guatemala.

El delantero del RCD Mallorca no tiene más remedio que revisar qué estará haciendo mal para haber pasado de fichaje estrella de su equipo, por el que se pagó una millonada, de ser estrella de su país Canadá, a no ser titular con su selección (anoche entró en el 70') y además no marcar un gol en toda la Copa de Oro Concaf (Norteamérica, Centroamérica y Caribe), ni haberlo marcado antes en la Liga de Naciones Concacaf tampoco. Y lo que es peor de todo, ha terminado la temporada en el Mallorca peleado con la afición.

El principal problema de algunos deportistas es que no son capaces de mirarse dentro. Creen que han adquirido un estatus y que con esa condición del pasado les va a servir en el presente. En el deporte de alta competición las cosas no funcionan así. Se tiene que ganar cada día, en cada partido, ese respeto, no porque las cosas te tengan que salir bien, sino porque se pone el empeño máximo, se responsabiliza de su tarea y no se deja en manos de los demás, del público, del compañero, del entrenador, de lo que sea su éxito o fracaso.

Larin tendrá que hacer una revisión de qué estará haciendo mal para que las cosas últimamente no le sonrían, si es que quiere seguir siendo jugador de élite. El problema lo tiene el Mallorca, que tiene un jugador por el que aún está pagando una millonada, que debía ser determinante para el equipo junto a Muriqi y no lo ha sido en ningún momento, y para colmo está a disgusto y queriendo marcharse.

No parecen las mejores condiciones para que el Mallorca saque un buen traspaso por el jugador. En fútbol hay cosas que parecen irreversibles, como el divorcio de un jugador con la grada, pero nunca se sabe. El fútbol no tiene memoria, si Larin no es capaz de traer una buena oferta va a tener que demostrar cosas y reconciliarse con su afición.