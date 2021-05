Lago Junior: "Estamos cerca del objetivo"

Lago Junior fue protagonista por partida doble en La Rosaleda, primero en la alineación, ocupando la vacante dejada por el sancionado Dani Rodríguez. Y en segundo lugaor por su gol; no desaprovechó la ocasión y marcaba un auténtico golazo de cabeza tras gran centro de Joan Sastre. Lago aún pudo marcar otro gol en la segunda mitad pero el defensa Juande lo evitó.

Es su temporada con menos protagonismo desde que llegara al RCD Mallorca en 2016. Ha disputado 19 partidos, 895 minutos y ha marcado dos goles. Ha sido tan solo diez veces titular, algo insólito, pero que deja claro que había perdido el sitio en el equipo, tiene por delante jugadores como Antonio Sánchez, Amath, Mboula y a veces Murilo. Al hecho de no haber tenido continuidad en el equipo se añadió el covid 19 que pasó igual que Antonio Sánchez en semanas anteriores.

Lago Junior es uno de los supervivientes junto a Raíllo de aquel descenso a Segunda B pero incluso aquel año tuvo protagonismo, fue uno de los fichajes del mercado invernal con la llegada de la nueva propiedad para intentar enderezar el rumbo. La historia es conocida, el Mallorca descendió pero después vinieron dos ascensos consecutivos, temporada inmaculada en Segunda B y ascenso a Primera División. Lago Junior fue importante en ambos ascensos y era uno de los intocables de este RCD Mallorca. Incluso la pasada temporada en Primera División disputó 35 partidos y marcó cuatro goles en un año tan difícil porque el equipo acabó perdiendo la categoría y por en medio se produjo el parón y el confinamiento por la pandemia.

Pero lo que no se había visto era un Lago Junior tantas vece suplente. El propio jugador admite con alivio que lo necesitaba: "llevaba muchos partidos sin competir, intenté aprovechar la oportunidad que me dio el mister y ahora estamos más cerca del objetivo. Siempre se agradece que los compañeros tengan buenas palabras hacia nosotros, he vivido momentos jodidos como sabe todo el mundo. He intentado aprovechar la oportunidad del mister y ya está, estoy feliz, y a pensar en intentar ganar en casa".

Sobre el ascenso indica que "estamos cerca, hay que ir partido a partido, intentar sumar estos tres puntos que se nos da bien jugar en casa, estar tranquilos y preparar bien la semana" afirmaba en los medios del club. En cuanto al empate en Málaga explica que "nosotros sabíamos que el Mälaga se jugaba mucho como nosotros, fue un partido complicado difícil, se pusieron por delante. Desde el inicio de la temporada es la primera vez que remontamos (en realidad se refiere a no perder porque el partido acabó en empate) un partido, es un dato a tener en cuenta. Estamos un poco jodidos pero hay que ser realistas de que es un punto más y estamos más cerca del objetivo".

Sobre el costamarfileño, el técnico Luis García como siempre de forma directa afirma que "si hubiera hecho esto más veces habría jugado más, otras veces no nos había dado tanto" en referencia a su buen partido del sábado. Sobre el porqué de su elección en la alineación, dijo que "le he visto entrenar muy bien, tuvimos una charlita después del covid y le vi bien. Tiene difícil entrar pero le he visto con ganas de entrar, quizá le faltó algo de físico en la segunda parte, podría haber marcado el segundo también me cachis en la mar y hubiera sido el héroe. Tiene una experiencia importante de jugar partidos importantes y eso lo valoro. Pero sobre todo, no digo de actitud que siempre entrena bien, le he visto más fino, más acertado .Espero que se haya quitado ese peso. Me alegro por él porque es un chaval excepcional y espero que nos siga dando muchas cosas".